De Grand Prix van Las Vegas is nog maar net begonnen of de eerste bocht heeft al huisgehouden. Op de iconische Strip ging het meteen mis: drie incidenten binnen enkele seconden zorgden voor verschuivingen aan de kop én voor vroege uitvallers.

Lando Norris kende een dramatische start van zijn race. De McLaren-coureur dook als leider de eerste bocht in, maar remde te laat en schoot rechtdoor. Hierdoor verloor hij in twee posities en viel terug naar P3. Max Verstappen profiteerde optimaal: de Nederlander hield het hoofd koel en nam de leiding over.

Verder naar achteren ging het eveneens mis. Liam Lawson probeerde aan de binnenkant van Oscar Piastri een plek te winnen, maar de Nieuw-Zeelander kwam te krap uit. Zijn voorvleugel raakte het voorwiel van de Australiër, wat direct voor schade zorgde. Lawson moest aan het einde van de ronde de pits opzoeken voor een nieuwe voorvleugel en bungelt sindsdien achteraan het veld.

De grootste klap kwam echter van Gabriel Bortoleto. De rookie dook met veel te veel snelheid de eerste bocht in en belandde in de zijkant van Lance Stroll. De Aston Martin van de Canadees liep zware schade op. Voor zowel Stroll als Bortoleto is de race onmiddellijk voorbij.

Bekijk de beelden hier:

