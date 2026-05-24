Lando Norris is in de GP van Canada op pijnlijke wijze uitgevallen na een mechanisch probleem halverwege de race. De McLaren-coureur zag zijn wedstrijd al eerder bemoeilijkt worden door een strategische gok van het team, dat zowel Norris als teamgenoot en regerend wereldkampioen Oscar Piastri op intermediates liet starten. Die keuze bleek al snel niet de juiste, waardoor beide rijders vroeg moesten overstappen op slicks en hun positie in de kopgroep verloren.

Norris wist zich nog terug te knokken richting de punten en reed rond ronde veertig op de achtste plaats. Een kans op een sterk resultaat verdween echter abrupt toen zijn auto werd getroffen door een technisch probleem. Na een opmerkelijk geluid vanuit de auto stuurde hij de MCL40 de uitloopstrook op en staakte hij zijn race. Daarmee kwam er een vroegtijdig einde aan zijn opmars.

De Brit werd daarmee één van de vele uitvallers in een chaotische race. Ook Sergio Perez haalde de finish niet, nadat hij tijdens zijn terugkeer richting de pits werd getroffen door een ernstig ophangingsprobleem. Andere uitvallers zijn George Russell, Fernando Alonso, Alex Albon en Arvid Lindblad.

