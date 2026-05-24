George Russell moet mogelijk nog vrezen voor een straf na zijn uitvalbeurt in Canada. De gefrustreerde Mercedes-coureur gooide na het stilvallen van zijn auto zowel zijn handschoenen als de hoofdsteun op de baan. Met name dat laatste kan hem duur komen te staan; volgens de FIA-reglementen is het verboden om de headrest op het circuit achter te laten. De wedstrijdleiding heeft aangekondigd het incident na afloop van de race te onderzoeken. Een straf behoort tot de mogelijkheden.

