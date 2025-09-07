Een langzame pitstop van Lando Norris heeft tijdens de Grand Prix van Italië voor chaos gezorgd bij McLaren. De Brit verloor door een fout van de pitcrew een positie aan nota bene teamgenoot Oscar Piastri. Daarna volgde een teamorder die tot verbazing leidde.

Piastri kon niks doen aan het feit dat Norris achter hem de baan weer opkwam in Monza. Maar toch kreeg de Australiër de opdracht Norris voorbij te laten. De Australiër was het daar hoorbaar niet mee eens, maar het team herinnerde hem aan de manier waarop Norris vorig jaar tijdens de GP van Hongarije een plek opgaf ten faveure van hem.

Max Verstappen kreeg het ook te horen. “Alleen maar omdat Norris een langzame stop had?”, was zijn veelzeggende vraag via de boordradio. De Nederlander maalde er verder niet om: hij reed aan de leiding en was op weg naar de winst in Monza.