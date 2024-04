Oliver Rowland erft de overwinning zaterdag na een late diskwalificatie van António Félix da Costa. Een etmaal later stevent de Brit bij Formule E’s tweeluik in Misano opnieuw op de zege af. In de laatste ronde verspeelt hij die echter aan Pascal Wehrlein, omdat de Brit door energiegebrek van zijn bolide stilvalt. Dat overkomt Robin Frijns ook, in zijn geval door een vroege crash.

De eerste van twee races op het permanente circuit van Misano, voor de Formule E is het parcours met een kilometer ingekort, zorgden zaterdag voor veel ergernis en commotie. Niet alleen voor en tijdens de race, ook na afloop. Vijf uur na zijn overwinning raakte António Félix da Costa die na de verplichte keuring alsnog kwijt: de instelling van de gasklepdemper voldeed niet aan de technische reglementen. Pascal Wehrlein uitte eerder na de race al forse kritiek op de gang van zaken.

Een etmaal later is het andermaal bijzonder chaotisch in de elektrische speeltuin. Voornaamste slachtoffer in de openingsfase is ditmaal Robin Frijns, die zich als zevende heeft gekwalificeerd en ’s ochtends de snelste is geweest in de slottraining. Na een goede start verovert hij twee posities, na een kwartiertje eindigt hij in de grindbak. In de sandwich bij Felix da Costa en Sam Bird wordt Frijns’ voorwielophanging tot zijn grote ergernis aan gort gereden. “Wat zijn ze verdomme aan het doen? Wat een shitrace”, foetert de Limburger over de boordradio, die teamgenoot Sébastien Buemi niet veel later ook ziet uitvallen.

Frijns’ Nederlandse collega Nyck de Vries, vertrokken vanaf P20, blijft zoals zo vaak in het middenveld steken. Hij finisht als vijftiende, de Mahindra is (voorlopig) niet competitief genoeg. De Friese coureur, in 2021 de eerste wereldkampioen Formule E, ziet om hem heen weer de nodige incidenten en schadegevallen. Over de boordradio klinken de verwijten over en weer. Wehrlein wint uiteindelijk het sprintnummer van nog geen drie kwartier aan de Adriatische Zee en herovert daarmee de leiding in het kampioenschap, die hij deelt met Jake Dennis.