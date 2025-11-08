De sprintrace in São Paulo veranderde in ronde zes in een chaos. Oscar Piastri spinde nadat hij over een natte kerb was gegaan en verloor de controle over zijn McLaren. Terwijl hij dwars op de baan stond, spinden ook Franco Colapinto en Nico Hülkenberg – waarbij de Duitser Piastri op een haar na miste.

De wedstrijdleiding zwaaide direct met de rode vlag om de baan schoon te krijgen. Door de natte omstandigheden en gladde kerbstones ging het voor meerdere coureurs mis. Voor Piastri betekende het einde verhaal, terwijl McLaren moet hopen dat het de schade tijdig kan herstellen voor de kwalificatie later vandaag.

Bekijk de beelden van de crash hier:

