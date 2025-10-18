De sprintrace in Austin eindigde na nog geen twee bochten in een nachtmerrie voor McLaren. Oscar Piastri werd in de eerste bocht geraakt door Nico Hülkenberg en tikte teamgenoot Lando Norris aan. Het gevolg: ophangingsschade voor de Australiër en een vroege exit uit de race. Ook Norris kwam beschadigd uit het incident en moest opgeven.
Bekijk hier een video van de start:
LAP 1/19— Formula 1 (@F1) October 18, 2025
What a DRAMATIC start to this Sprint, with a first corner collision between the top-two in the championship! 😱#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/eVRnFjzFuZ
