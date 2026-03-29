Helemaal happy met de nieuwe reglementen is Charles Leclerc nog altijd niet, maar reden tot lachen had de coureur van Ferrari zondag na de GP van Japan zeker. “Ik had lol, deze race was cool”, vertelde de als derde geëindigde Monegask.

Enkele prachtige inhaalacties buitenom bij Lewis Hamilton en George Russell bezorgden Leclerc een fraaie podiumplek. “Het waren mooie gevechten en ik kon wat posities winnen. Vervolgens was het niet genoeg om Oscar Piastri ook nog te pakken te krijgen. Maar dit was een mooie wedstrijd.”

Eerder in de race vreesde Leclerc nog voor een goed resultaat. “Ik had pech met de timing van de safety car, daardoor moest ik meer op de banden letten dan gedacht. Uiteindelijk bleek het niet eens een groot naddel te zijn en bleven ze best goed.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.