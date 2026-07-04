Charles Leclerc was opgelucht én blij tegelijk, want de tweede plaats in de kwalificatie voor de GP Groot Brittannië zag hij niet aankomen. “Dit voelt fijn, want ik heb een paar hele moeilijke weekenden achter de rug.”

Leclerc had logischerwijs liever pole position gehad. “Dat wil je altijd, maar ik ben met deze P2 toch echt wel heel blij. Vandaag was de eerste ker sinds lange tijd waarop alles weer eens goed ging. Het lukte de afgelopen weken niet om de boel voor elkaar te krijgen, ik worstelde met de prestaties en de auto.”

Geloof in de kentering, hard werken; die combinatie werd beloond. “Dit is een stap in de goede richting”, aldus de coureur van Ferrari, die bovendien eindelijk weer eens teamgenoot Lewis Hamilton de baas was. “We hebben van alles geprobeerd, van werken aan mijn rijstijl tot veranderingen aan de auto. En we hebben blijkbaar ons werk goed gedaan.”

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