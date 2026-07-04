Na zijn tweede plaats eerder op de dag in de sprintrace kwam Lewis Hamilton zaterdag ook tijdens de kwalificatie voor de Britse GP op Silverstone goed voor de dag. Achter Mercedes-ster Kimi Antonelli en Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc tekende de veteraan voor de derde tijd. “Ik ben tevreden hier te staan”, bevestigde Hamilton meteen na afloop op de grid.

“Charles heeft zich sterk verbeterd”, complimenteerde Hamilton zijn teamgenoot, die al enige tijd in een vormcrisis verkeert, maar op Silverstone dan toch de eerste tekenen van herstel lijkt te vertonen.

Lewis Hamilton: “We hadden niet de snelheid om ons te meten met Mercedes. maar we verkleinen langzaam maar zeker wel het gat en dat is goed voor het team. Het is goed dat we hier allebei staan, als tweede en derde. Ik weet niet of we morgen in de race Kimi kunnen bijhouden, maar misschien kunnen we met twee auto’s vooraan wel spelen met de strategie en als team samenwerken voor een goed resultaat.”

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.