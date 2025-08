Charles Leclerc heeft bij de start van de GP van Hongarije de leiding weten te behouden. Achter hem probeerde Lando Norris zijn teamgenoot Oscar Piastri te passeren, maar een gedurfde inhaalpoging kostte hem juist de derde plaats: Mercedes-rivaal George Russell ging hem voorbij. In het middenveld verloor Max Verstappen tijdelijk zijn achtste positie aan voormalig teamgenoot Liam Lawson.

Ferrari-coureur Charles Leclerc kende een sterke start tijdens de GP van Hongarije – hij was beter weg dan uitdager Oscar Piastri, die direct onder druk werd gezet door zijn teamgenoot, Lando Norris. Een gevecht tussen de beide McLaren-coureurs bleef echter uit. Norris brak een gewaagde inhaalpoging in de binnenbocht af, waarna George Russell hem wist te verschalken.

Max Verstappen, die samen met Gabriel Bortoleto vanaf de vierde startrij vertrok, verloor zijn plek aan Lawson, maar wist de Racing Bulls-coureur niet veel later weer te passeren.

Start GP Hongarije

