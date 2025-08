Lewis Hamilton kende een nieuw dieptepunt na afloop van de kwalificatie in Hongarije. Waar teamgenoot Charles Leclerc – tegen alle verwachtingen in – poleposition veroverde, strandde de Britse vedette al in Q2; hij kwam niet verder dan de twaalfde tijd. Na afloop van de sessie verzuchtte Hamilton dat Ferrari een andere coureur zou moeten aantrekken. Mercedes-teambaas Toto Wolff werd met die uitspraken geconfronteerd en stak Hamilton een hart onder de riem.

Na een dramatisch weekend in Spa, waar Lewis Hamilton zowel in de sprintkwalificatie als in de reguliere kwalificatie niet verder kwam dan de eerste ronde, zet de vormdip zich voort in Hongarije. De 40-jarige coureur moest zich tevreden stellen met de twaalfde startplek. “Het ligt aan mij, elke keer weer”, verzuchtte Hamilton achteraf tegenover Sky Sports. “Ik ben gewoon nutteloos. Het team heeft geen problemen – de andere auto staat namelijk op pole”, verwees hij naar teamgenoot Leclerc. “Ze moeten gewoon hun coureur vervangen”, luidde zijn pijnlijke conclusie.

Toto Wolff, voormalig teambaas van Hamilton, werd later geconfronteerd met deze uitspraken. Had de zevenvoudig wereldkampioen nooit naar Ferrari moeten gaan? “Ik weet het niet”, reageerde Wolff bij Channel 4. “Ik heb altijd gezegd dat Lewis in een goed weekend nog steeds een uiterst dominante coureur is. Daarbij is hij in de tweede seizoenshelft altijd op zijn best geweest. We mogen hem in ieder geval nooit afschrijven”, verzekerde de Oostenrijker.

