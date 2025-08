Ferrari kende wisselende resultaten tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. Charles Leclerc verraste vriend en vijand door zijn SF-25 naar poleposition te rijden – de eerste pole van het jaar voor de Scuderia. Teamgenoot Lewis Hamilton daarentegen, strandde al in Q2. De Brit toonde zich na afloop zwaar teleurgesteld tegenover de aanwezige media. Ferrari-teambaas Fred Vasseur zoekt naar verklaringen voor deze dramatische vormdip.

“Ik ben nutteloos”, liet een verslagen Hamilton optekenen in Hongarije. Hij stelde zelfs dat Ferrari op zoek zou moeten gaan naar een nieuwe coureur, omdat zijn huidige prestaties het team onwaardig zouden zijn. Teambaas Fred Vasseur, die de zevenvoudig wereldkampioen dit seizoen naar Maranello haalde, relativeert die uitspraken. Tegenover de pers in Hongarije zocht hij naar praktische oorzaken voor het gebrek aan snelheid bij zijn stercoureur.

“We weten allemaal dat de opwarmronde cruciaal is”, aldus de Fransman. “Als de banden in de eerste bochten al te veel slijten, loop je het risico dat je aan het eind van de ronde grip verliest. Hamilton zat aan het begin van Q2 slechts een paar honderdsten achter Leclerc, maar zo’n opwarmronde is altijd lastig. Natuurlijk is hij gefrustreerd – het ging uiteindelijk om één rondje in Q2. Dat is gewoon pech.”

Bandenmanagement

“We moeten hiervan leren”, vervolgde Vasseur optimistisch. “Het resultaat is oké, maar we mogen niet op onze lauweren rusten”, verwees hij naar de poleposition van Leclerc. “In de racesimulaties waren we consistent en zelfs vergelijkbaar met McLaren. Dus laten we ons focussen op onszelf, het bandenmanagement en het bedenken van een goede strategie. Dan komt het goed.”

Volgens Vasseur was bandenmanagement de sleutel tot het polerondje van Leclerc. “We hebben dit jaar vaak moeite gehad om de banden in het juiste venster te krijgen”, legde hij uit. “In Q2 lagen we er bijna uit – het scheelde slechts een tiende. Uiteindelijk slaagde Charles erin de banden precies goed op temperatuur te brengen. Het is allemaal ontzettend gevoelig; het verschil tussen de eerste en tiende plaats is miniem. We zaten precies op de limiet met de banden. Het was een sessie met hoogte- en dieptepunten, maar uiteindelijk waren we sterker dan verwacht”, besloot hij.

