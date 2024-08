Autocoureur en F1-analist Tom Coronel heeft exclusief voor FORMULE 1 Magazine een tussenrapport gemaakt op basis van de eerste seizoenshelft. Zonder een blad voor de mond te nemen geeft hij alle coureurs een cijfer met bijbehorende toelichting. In de aanloop naar de Dutch GP in Zandvoort laten we iedere dag iemand de revue passeren.

Vandaag: Charles Leclerc. Cijfer: 6,9.

Tom Coronel: “Hij won de GP van Monaco, zijn thuisrace, maar wel vooral omdat je daar nergens kan inhalen. Maar hier gaat het wel bij blijven. De auto doet het niet, maar er is bij Ferrari meer aan de hand. Hij mist een engineer op wie hij kan bouwen, dat is een serieuze handicap. Bij Leclerc zie je gewoon dat hij niet de tools heeft om het allemaal voor elkaar te boksen. Eigenlijk is het heel simpel: ook in de Formule 1 breekt de ketting bij de zwakste schakel. Hij is zelf niet de zwakste schakel, zeker niet. En hij baalt van de situatie. Logisch ook. Aan de andere kant moet je dan evengoed het maximale eruit halen. Max kan wel maximaliseren bij Red Bull en zijn auto is ook niet top.”

“Als coureur ben je ook in grote mate verantwoordelijk voor het team om je heen. En die mensen moet je ook motiveren. Het is een team en je moet samen groeien, stapje voor stapje. Maar uiteindelijk is het ook een belangrijke kwaliteit van een coureur om de goede mensen om je heen te verzamelen en te motiveren. Resumerend, ik vind niet dat Leclerc het slecht doet. Maar ik verwacht meer van hem.”