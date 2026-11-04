Charles Leclerc is voor de eerste keer vader geworden. Dat maakte de Monegask, samen met zijn vrouw Alexandra Saint Mleux, zelf op zijn eigen sociale mediakanalen bekend op woensdag. Dochter Bianca werd op 3 november 2026 geboren.

Hoewel Charles Leclerc en Alexandra Saint Mleux de zwangerschap nooit officieel hebben aangekondigd, bevestigde de Monegask eerder via het Threads-account van Ferrari wel dat hij op het punt stond om vader te worden. Leclerc is niet de enige coureur op de grid die een kind heeft. Ook Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Sergio Pérez en Max Verstappen zijn vader.

De naam van Leclercs dochter, Bianca, lijkt te zijn afgeleid van de peetoom van de Ferrari-coureur, Jules Bianchi. De Franse Formule 1-coureur kwam in 2015 om het leven na een crash tijdens de GP Japan.

Bekijk de aankondiging van de geboorte van de jonge Leclerc hier:



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