Lewis Hamilton sprak van ‘gemengde gevoelens’ na afloop van de GP van Mexico. Aan de ene kant was hij blij dat Kimi Antonelli de titel had veroverd, maar aan de andere kant hij het gevoel dat Ferrari hem een overwinning door de neus had geboord. In Formule 1 Paddockpraat blikken verslaggever Frank Woestenburg en coureur en analist Jeroen Bleekemolen terug op het incident dat Ferrari mogelijk een één-tweetje kostte.

“Hamilton had honderd procent gelijk”, aldus Bleekemolen. “Ik zat te kijken naar die eerste start en ik dacht echt: ‘Wat gebeurt hier?’ Natuurlijk is het moeilijk om hele duidelijke afspraken te maken en daarbij is starten in Mexico altijd een uitdaging, dat weten we ook. En wat Hamilton deed bij Leclerc in de eerste bocht was volkomen terecht. Dát is racen, ook tegen een teamgenoot. Maar wat Leclerc vervolgens deed in bocht vier… dat ging gewoon niet.”

‘Ferrari had deze race moeten winnen’

“Als Ferrari het slimmer had aangepakt, was het toch gewoon een één-tweetje geworden?”, vraagt presentator Bas Holtkamp. “Ja, of een één-drietje”, reageert Bleekemolen. “Maar in principe had Ferrari deze race altijd moeten winnen.”

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“Het is wel mooi om te zien dat Hamilton weer ouderwets scherp is”, vult Woestenburg aan. “Bij de herstart zat hij er meteen bovenop en ook over de boordradio windt hij zich op en durft hij boos te zijn op het team. Dat is best wel een contrast een contrast met vorig jaar. Toen stond hij voor de camera en riep hij: ‘Ik bak er niks meer van, ik moet stoppen, ik ben een loser.’ Maar nu zit hij er weer bovenop. Dat belooft natuurlijk wat voor volgend jaar.”

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