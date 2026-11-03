Omdat Max Verstappen het in de toekomst zonder zijn vertrekkende race-ingenieur en vertrouwenspersoon Gianpiero Lambiase moet doen, is het geen wonder dat opvolger Tom Hart in deze fase van het seizoen soms al even diens plek inneemt. Over het wennen aan een nieuwe ingenieur. “Ik vind dat hij het goed doet.”
Max Verstappen en zijn nieuwe race-ingenieur: waarom oefenen met Tom Hart cruciaal is
Getty Images
Gerard Bos
3 november 2026
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