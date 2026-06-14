Vlak na de uitvalbeurt van WK-leider Andrea Kimi Antonelli was het ook einde race voor Charles Leclerc. Maar terwijl de jonge Italiaan zijn W17 gelijk langs de baan moest parkeren, kon de Monegask wel terug rijden naar de pitstraat. Daar besloot Ferrari de SF-26 van Leclerc uit de race te halen.

Teamgenoot Lewis Hamilton leidt ondertussen nog altijd de race, en is op weg naar zijn eerste zege in het Ferrari-rood. Voor Charles Leclerc is het de tweede uitvalbeurt in twee races tijd. In Monaco kon de Monegask zijn thuisrace ook niet afmaken na een late crash.

Lees hier alles over de GP Catalonië in Barcelona

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.