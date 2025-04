Red Bull Racing neemt al twee decennia een prominente plek in binnen de Formule 1. Christian Horner voert er sinds de entree in 2004 de regie. De teambaas blikt terug op de afgelopen twintig jaar en roemt de rol van Max Verstappen. “Zijn titel in 2021 is het hoogtepunt in de teamhistorie.”

(door Adam Cooper)

In 2024 vierde je samen met Red Bull een bijzondere mijlpaal. Voelt het ook echt als twintig jaar?

“Het is een lange tijd, zo’n veertig procent van mijn leven. Soms voelt het ook echt als twintig jaar, op anderen momenten als de helft daarvan. Als ik kijk naar hoe de zakelijke kant in die tijd is geëvolueerd, en de F1 als sport… Ongelooflijk.”

Terug naar het begin: je onderzocht in eerste instantie een mogelijk F1-project met Arden Racing. Was dat ooit echt dichtbij?

“Bernie Ecclestone stimuleerde dat destijds nogal, omdat Eddie Jordan wilde vertrekken uit de sport. Ik denk dat Bernie nieuw bloed in de F1 wilde brengen en hij moedigde me heel hard aan de stap te wagen. Maar tegelijkertijd ging ik zitten met Dietrich Mateschitz (de inmiddels overleden oud-topman van Red Bull, red.), die ook opties in de F1 onderzocht. Het toenmalige Jaguar-team was voor Red Bull de voornaamste optie in te stappen. Toen de Jordan-deal uiteenviel, vroeg Dietrich of ik betrokken wilde raken bij Red Bull. Hij wilde het teammanagement wijzigen.”

Het was bij Jaguar een komen en gaan van teambazen geweest tot dat moment: Bobby Rahal, Niki Lauda, Tony Purnell en ga zo maar door. En toen kwam jij vanuit de F3000.

“Ik stapte in als 31-jarige, nog niet helemaal droog achter de oren, en ik weet zeker dat ze binnen het team dachten: ‘Oh, daar is de volgende’. Elke zes tot twaalf maanden was er binnen het management wel een wisseling van de wacht. En je kon zien dat mensen daardoor moe waren geworden van de strijd. Niemand wilde zijn hoofd boven het maaiveld uitsteken. En dat is ongezond in elke organisatie. En ondertussen dachten velen waarschijnlijk: ‘Wie is deze jonge knul?’”

Wat trof je bij Jaguar aan toen je in januari 2005 begon aan dit nieuwe hoofdstuk?

“Je merkte dat het team niet in balans was, er was geen technische koers. Er waren wel wat mogelijkheden, maar het versterkte elkaar allemaal niet. Het eerste waar ik me op richtte, was teruggaan naar de basis. Om zo te proberen een raceteamcultuur te implementeren. En ik had het geluk dat David Coulthard op hetzelfde moment aan boord kwam. Ik kende David al jaren en hij was iemand die ik echt kon vertrouwen en waar ik ook ideeën mee kon uitwisselen, die ik dan weer kon vergelijken met Davids ervaringen bij McLaren en Williams.”

Je ging van een organisatie van 25 mensen naar een paar honderd, en je moest ze meekrijgen.

“Zo’n 400 toen, ja. De eerste paar maanden heb ik alleen maar gekeken en geluisterd, probeerde ik te ontdekken wat de problemen waren en welke zaken we als eerste moesten aanpakken. De technische koers ontbrak, de drie fundamentele technische functies werkten allemaal tamelijk los van elkaar. Aerodynamica, voertuigdynamiek en het ontwerpbureau, het was allemaal verschillend. Het was cruciaal dat Adrian Newey toen aan boord kwam en dat we met Rob Marshall een structuur konden opzetten.”

Wat was de reactie op de komst van Newey? Zittend personeel hield misschien niet van een nieuwkomer of realiseerde iedereen zich dat deze man wist hoe hij moest winnen?

“Ik weet nog dat het hoofd van aerodynamica me vertelde dat Adrian zich moest aanpassen aan de processen van Jaguar… Zijn naam zal ik naam niet noemen, maar ik herinner me de discussie nog en ook wat ik zei: ‘Hij heeft meer races gewonnen en hij is de succesvolste ontwerper in de geschiedenis. Ik denk dat je je bij hem moet aanpassen, in plaats van andersom. Hij werkt hier niet als consultant, hij bepaalt het tempo en de richting’. Het was een grote verandering, maar het bracht de racecultuur die zo belangrijk was. Toen Adrians komst een feit was, vielen we ook op bij anderen. Want als Adrian Newey bereid is daarheen te gaan, is het menens. Dat opende de deur voor Peter Prodromou om aan boord te komen en een aantal andere belangrijke krachten.”

Tekst gaat verder onder de foto

Christian Horner in jongere jaren… FOTO: Red Bull Content Pool

Eerst had reed Red Bull Racing met Cosworth-motoren, daarna werd het Ferrari en toen richtte je je op Renault…

“De Ferrari-motor was nooit echt wat we wilden en het was al snel duidelijk dat de Renault V8 destijds de motor was die je moest hebben. Maar die was exclusief voor Renault, ze leverden op dat moment niet aan een klantenteam. Later konden we de RB3 eromheen bouwen, voor 2007. Dat was een grote overgang, ons team bleek op dat moment nog niet klaar voor Adrian Newey. We waren overgestapt op een naadloos schakelende versnellingsbak, de aerodynamica van de auto was compleet anders. Daar waren we met onze middelen, materialen en productiekwaliteiten nog niet op berekend. Het werd een jaar vol betrouwbaarheidsproblemen, maar we belandden toch een paar keer op het podium. Er zat potentie in de auto, dat bleek met name in de tweede helft van het jaar.”

Zo vielen steeds meer puzzelstukjes op hun plek. Het belangrijke was het wachten op de juiste coureur in Sebastian Vettel.

“Er was nog iets belangrijkers dan dat, namelijk de reglementswijziging voor 2009. We hadden een goede groep mensen bij elkaar, er zat muziek in. En nu konden we gaan scoren met de nieuwe reglementen. Ondertussen liet Sebastian via Toro Rosso zijn talent zien en zo kwam hij bij Red Bull Racing terecht.”

Hoewel 2009 het jaar werd van Brawn GP, wonnen jullie races en bleek Red Bull het te kloppen team aan het einde van dat seizoen.

“Het was een frustrerend jaar, omdat we vast kwamen te zitten tussen de politiek van wat er op een hoger niveau gebeurde en het gebruik van de dubbele diffuser. Dat was gewoon een machtsstrijd tussen de FIA ​​en de teams en Bernie. Wij zaten als team tussen twee vuren, maar we hadden een hele snelle auto en zelfs met een enkele diffuser slaagden we erin onze eerste race in China winnen. Dat was een belangrijk moment voor het team.”

Het eerste kampioenschap volgde in 2010, Vettel won dat in stijl.

“Sebastian was dat jaar uitstekend op dreef, maar we waren een jong team en we maakten een paar fouten. De auto was niet betrouwbaar, jammer, want hij had de rest kunnen vermorzelen. Maar uiteindelijk konden vier coureurs in de slotrace van Abu Dhabi nog winnen, en tegen alle verwachtingen in redde Sebastian het. Het was de enige keer dat hij het kampioenschap leidde.”

Er volgden nog drie titels voor hem, het ene seizoen nog dominanter dan het andere.

“In 2011 waren we een beter team, we hadden geleerd van het jaar ervoor en waren nu wel dominant. In 2012 was er een reglementswijziging over de geblazen diffuser en het duurde een tijdje om dat op te lossen. Sebastian had nog maar één race gewonnen toen we Europa verlieten. Vervolgens won hij vier keer op rij en was hij terug in de titelstrijd. Weer lukte het kampioen te worden. Daarna waren we ook in 2013 enorm dominant, vóór de enorme motorreglementswijziging voor 2014.”

Want toen het hybride tijdperk begon, was je overgeleverd aan Renault.

“Het werd snel duidelijk dat ze niet genoeg hadden gedaan, ook niet tijdig genoeg. Ik weet nog dat ik met Adrian naar Parijs ging en daarna nog een paar keer alleen, voor een afspraak met Carlos Ghosn (topman Renault, red) en hem te smeken meer middelen in 2014 te steken. Ik kreeg dan als antwoord dat Renault weet hoe ze turbomotoren moeten maken. Maar helaas: wat er in 2014 op de markt kwam, liep twee jaar achter op Mercedes…”

Een team heeft een speciale coureur nodig om lange tijd succesvol te kunnen zijn. Eerst had je dat met Vettel, daarna volgde de komst van Max Verstappen halverwege 2016 en lukte dat opnieuw jarenlang. Je was dus twee keer in korte tijd gezegend met een speciale coureur.

“Ik denk dat je je eigen geluk creëert. We hadden de moed Max in de auto te zetten bij Toro Rosso: hulde aan Helmut Marko dat die zijn talent al op jonge leeftijd zag. Wat ook meespeelde was de interesse die Mercedes vanuit Niki Lauda toonde in Max. Het werd bijna een persoonlijke competitie tussen de twee (Marko en Lauda, red.) om hem te laten tekenen. Vanuit mijn perspectief wilden we Max gewoon zo snel en zo relevant mogelijk in de auto krijgen.”

De overstap naar Honda in 2019 was een sprong in het diepe, maar het veranderde alles en leidde tot drie wereldtitels met Verstappen.

“We hadden de mogelijkheid eerst eens bij Toro Rosso met Honda in zee te gaan in 2018, omdat McLaren ze eruit had gegooid. Fred Vasseur, toen nog bij Sauber, had een Honda-deal afgewezen. Wij gingen het een jaartje aankijken bij Toro Rosso. Je zag vervolgens de toewijding, de passie en de beschikbare middelen van Honda. Rond de GP van Canada was het voor ons duidelijk dat we helemaal gingen overstappen (met Red Bull Racing, red.). En plotseling, boem, zo zaten we er weer bij. Ik denk dat het belangrijkste voor ons tijdens die moeilijke periode was dat we elk jaar races wonnen, behalve in 2015. En we grepen de kansen die we konden. Toen we eenmaal in Honda het ontbrekende stukje hadden, deden we weer mee vooraan. En dat in combinatie met Max’ opkomst op hetzelfde moment, zijn doorbraak… Je voelde gewoon het momentum.”

Hoe groots was Verstappens eerste kampioenschap in 2021?

“Nadat hij als tiener bij ons was gekomen zagen we hoe Max groeide. We zagen zijn ontwikkeling en zijn uitzonderlijke talent. Dus moesten we hem gewoon het gereedschap geven om dat talent te benutten, bijvoorbeeld door een competitieve motor in de auto. Dat eerste kampioenschap in 2021 was vervolgens een van de meest iconische seizoenen in de Formule 1, helemaal tot aan die laatste race. En het was als een zwaargewichtgevecht van de eerste ronde in Bahrein tot 21 races later in Abu Dhabi. Het was absoluut het hoogtepunt uit onze teamhistorie. Daarop volgde een dominante titelzege in 2022 en daarna een ongelooflijk seizoen in 2023. Het zorgde ervoor dat Max een plek veroverde tussen de grootste namen van de sport en die plek elk jaar verstevigde. Ik denk ook hij dat ruimschoots verdient.”

Vorig jaar had zijn ups en downs, maar uiteindelijk kwam er ook een vierde titel. Hoe kijk jij terug op dat seizoen?

“Uiteraard heb je de hoogtepunten van de negen overwinningen, de vier sprintzeges, de negen pole positions. Maar het was natuurlijk een heel zwaar seizoen. De concurrentie haalde ons in, we hadden een heel moeilijke zomer. Ik vond Max geweldig, hij heeft werkelijk alles uit die auto gehaald en reed bovendien heel volwassen rond. Op de dagen dat hij niet kon winnen, pakte hij de punten: dan stelde hij een tweede of een derde plaats veilig. En dan heb je zijn prestatie in Brazilië: dat is een overwinning die de geschiedenis ingaat als een hoogtepunt in de Formule 1. Binnen ons team gaf afgelopen jaar niemand op, iedereen hield het hoofd koel en bleef vechten.”

Was het frustrerend dat in elk geval het eerste deel van het jaar overschaduwd werd door alle zaken rondom jou op de achtergrond? Hoe moeilijk was het gewoon door te gaan met je werk?

“Op het moment dat iedereen in de pitbox staat, concentreer je je weer op het racen. Dat is steeds hoe we te werk zijn gegaan.”

In dit nieuwe seizoen heb je een nieuwe structuur: Adrian Newey is er niet meer. En je moet uiteraard naar 2026 kijken. Voor welke uitdagingen staat het team?

“Adrian speelde een sleutelrol in de periode dat hij bij ons was. En we zullen altijd met veel plezier, voldoening en dankbaarheid terugkijken op die tijd. Maar het team was al aan het evolueren. Natuurlijk is het vreemd om hem straks na al die jaren in een groen shirt te zien van Aston Martin. En Adrian was de laatste jaren wat meer op de achtergrond geraakt, maar dit is het eerste jaar dat hij er helemaal niet bij betrokken is. De rest van het team gaat door met het werk en ik denk dat we een sterke, goede groep hebben.

Alles evolueert, het is ook goed om te zien dat jong talent de kans krijgt. Zoals in elke organisatie kan ook bij ons stilstand acteruitgang zijn, maar wij zijn altijd al vooruitstrevend geweest. We gaan het laatste jaar in van de huidige regelgeving en achter de schermen wordt 2025 een enorm belangrijk jaar voor Red Bull Powertrains. Dat bereidt zich voor om in 2026 met Ford onze twee teams van motoren te voorzien. Er is een hoop gaande.”

Heb je het gevoel dat je in 2025 Verstappens vijfde kampioenschap moet binnenhalen omdat 2026 zoveel moeilijker gaat worden? Niemand weet hoe goed de nieuwe Honda of Ferrari of Mercedes zal zijn, maar er zijn duidelijk grotere vraagtekens over zowel jullie krachtbronnen als die van Audi.

“2025 wordt enorm competitief. Vorig jaar zag je het al aan de marges tussen vier teams. Er zullen acht coureurs zijn die dit jaar kunnen strijden om de overwinning als de verhoudingen hetzelfde zijn als aan het einde van 2024. Ik denk dat dat goed is voor de Formule 1, maar het verhoogt intern bij je team de druk om te profiteren van elk punt, elke Grand Prix. En dan wacht in 2026 voor ons een complete reset. Voor het eerst worden we motorleverancier en -fabrikant en dat is een enorme onderneming. Het is absoluut een lange termijnproject dat resultaten zal opleveren, maar er zullen ongetwijfeld ook groeipijnen zijn.”

Het was jullie beslissing, jij samen met Helmut Marko en toen nog Dietrich Mateschitz, om jullie eigen krachtbron te ontwikkelen. Dat was een gok, gaat dat gepaard met stress?

“Zoals Dietrich altijd zei: No risk, no fun. Als je kijkt naar hoe groot ons team is, hoe competitief we zijn… Dan kunnen we niet afhankelijk zijn van externe leveranciers die zich op elk moment kunnen terugtrekken of van gedachten kunnen veranderen. We hebben nu ons eigen lot in handen en daar controle over. De aandeelhouders hebben ons hier enorm in gesteund, dat blijkt ook uit de investering die is gedaan in de bouw van een ultramoderne faciliteit. We hebben zo alles op één terrein. Op Ferrari na, zijn we het enige team dat dat heeft. Het is een spannend project, niet zonder risico’s of uitdaging. Maar dat is ook iets waar Red Bull nooit bang voor is.”

Uiteraard vragen we ons allemaal af wat Verstappens plannen op de lange termijn zijn. Hij heeft een contract, maar in dit stadium van zijn carrière wil hij niet per se deel uitmaken van een project met groeipijnen.

“Ik denk dat hij in het project gelooft en het omarmt. Er zijn geen garanties in 2026, voor niemand. Dat is wat dus zo interessant gaat worden: om te zien hoe het allemaal uitpakt.”

