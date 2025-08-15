Christian Horner is nu ook officieel ontheven uit zijn laatste directiefuncties bij Red Bull Racing. Uit documenten van het Britse Companies House blijkt dat de 51-jarige Brit niet langer bestuurder is van zowel Red Bull Racing als moederbedrijf Red Bull Technology Limited.

Zijn positie is overgenomen door Stefan Salzer, wereldwijd hoofd personeelszaken bij Red Bull GmbH. Dat laatste wijst nadrukkelijk op een grotere invloed vanuit het Oostenrijkse hoofdkantoor op het reilen en zeilen van het Formule 1-team van onder andere Max Verstappen.

Horner werd begin juli, na de Britse Grand Prix op Silverstone, ontslagen als teambaas. De Brit maakte sinds maart 2007 deel uit van het bestuur van Red Bull Racing en sinds 2010 van Red Bull Technology. Binnen Red Bull Racing werkte hij samen met adviseur Helmut Marko, terwijl hij bij Red Bull Technology samenwerkte met financieel directeur Alistair Rew. De nieuwe inschrijvingen tonen dat Salzer nu samen met Marko de enige bestuurders van Red Bull Racing zijn.

Onder Horner’s leiding veroverde Red Bull Racing acht wereldtitels bij de coureurs en zes constructeurstitels. Sinds zijn vertrek uit de paddock heeft hij zich grotendeels buiten de schijnwerpers gehouden. Hij wordt in de paddock wel in verband gebracht met een mogelijke terugkeer bij Alpine.

