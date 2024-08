Red Bull-teambaas Christian Horner zegt opgelucht te zijn dat de beschuldigingen aan zijn adres van seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens een vrouwelijke collega na een eigen beroepsprocedure van Red Bull zijn verworpen. Hij vertelde dat tegenover het Britse Sky in Zandvoort in de aanloop naar de Dutch GP.

Red Bull bevestigde begin deze maand dat het ingestelde beroep was verworpen. Dat beroep was al in maart ingediend, meteen nadat een eerste – eveneens interne – onderzoek naar de beschuldigingen Horner had vrijgesproken. De teambaas van Max Verstappen heeft de beschuldigingen altijd ontkend sinds ze in februari aan het licht kwamen rondom de GP van Bahrein. Red Bull schorste eerder al de vrouw die de aanklacht had ingediend.

In Zandvoort gaf Horner vrijdag voor het eerst publiekelijk commentaar op de afloop van de zaak. “Het is duidelijk een zeer grondig proces geweest en natuurlijk was ik opgelucht toen het beroep werd afgesloten en de claim werd afgewezen. Dus nu is het, zoals het al het hele seizoen is: focussen op het circuit, hier bij Max’ thuisrace en uitkijken naar deze laatste tien races van het seizoen”, aldus Horner.

