Volgens Christijan Albers gaat de lage temperatuur komend weekend een grote rol spelen tijdens de Grand Prix van Las Vegas. “Het is alsof je op ijs rijdt”, meent de voormalig Formule 1-coureur in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

De verwachting is dat de temperatuur tijdens de sessies rond de vijf graden Celsius zal liggen in gokstad. Volgens Albers gaat het daarom met name tijdens de kwalificatie superinteressant worden wie het beste de temperatuur in de banden kan krijgen en houden. “Het is net alsof je op ijs rijdt. De bandenwarmers gaan tot 70 graden, maar als je de lange pitstraat uitkomt, dan zijn ze met die buitentemperatuur al bijna afgekoeld.”

Er zijn volgens de Viaplay-analist wel trucjes om de temperatuur erin te krijgen. “Tegenwoordig zijn de teams in staat om ook de velgen warm te maken en die hitte wordt dan ook weer een beetje doorgegeven aan de banden. Maar het ene team is hier beter in dan het andere team.”

Slalommen in Vegas

Ook de coureurs kunnen handelingen verrichten waardoor de temperatuur sneller omhooggaat in het rubber. “Je kunt natuurlijk remmen terwijl je gas geeft. Hierdoor maak je de remschijven warm en die hitte gaat dan weer door naar je velgen en vervolgens naar je banden. Ook kun je van je gas afgaan en slalommen waardoor je meer druk op je banden geeft wat weer een betere bandentemperatuur creëert. Dus zowel vanuit de kant van het team als van de coureur zijn er wat trucjes en dit is met name erg belangrijk voor de kwalificatie.”

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP Las Vegas: nieuws, historie en achtergronden