Het circuit van Zandvoort krijgt tijdens de aankomende Dutch GP een nieuwe titelsponsor. De baan heeft afscheid genomen van voormalig naamgevend partner CM.com en staat voortaan als MASCOT Circuit Zandvoort te boek. MASCOT is een Deens textielbedrijf dat zich specialiseert in professionele werkkleding. Tijdens het Nederlandse raceweekend zal het merk prominent zichtbaar zijn op en rond het circuit.

Minimaal de komende drie jaar draagt Circuit Zandvoort de naam van MASCOT, ook tijdens de voorlopig laatste edities van de Nederlandse Grand Prix. Het Deense bedrijf volgt telecombedrijf CM.com op, dat Zandvoort sinds 2020 sponsorde. In een officieel persbericht benadrukt MASCOT, dat al langer aan het circuit verbonden was, zijn ‘diepe wortels in de internationale autosport’. Zo is het bedrijf ook een belangrijke partner van het Formule 1-team van Sauber.

“We zijn trots dat we onze langdurige samenwerking met MASCOT verder kunnen intensiveren”, verklaarde Robert van Overdijk, algemeen directeur van Zandvoort. “MASCOT staat voor kwaliteit, duurzaamheid en performance – waarden die naadloos aansluiten bij ons circuit. Met deze stap creëren we samen een krachtig platform dat beide merken naar een hoger niveau tilt.”

Danny Bonn, Market Director Benelux van MASCOT, reageerde eveneens enthousiast. “Circuit Zandvoort belichaamt precies waar MASCOT voor staat: topprestaties, vakmanschap en betrouwbaarheid, zelfs onder de zwaarste omstandigheden”, liet hij weten. “We zijn verheugd dat we onze naam mogen verbinden aan dit iconische circuit en kijken ernaar uit om samen de komende jaren geschiedenis te schrijven.”

