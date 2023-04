Claire Williams heeft een nieuw initiatief, de Frank Williams Academy, gelanceerd ter nagedachtenis aan haar vader. De legendarische oud-teambaas Frank Williams, één van de meest succesvolle teambazen in de geschiedenis van de Formule 1, overleed in 2001. Hij bracht een groot deel van zijn leven door in een rolstoel na een zwaar auto-ongeval in 1986.

De Williams Academy wordt gerund door de Britse Spinal Injuries Association (SIA) en wil op jaarbasis ruim een miljoen euro inzamelen om zowel patiënten met ruggenmergletsel als medisch personeel op te leiden en te trainen. “Het werk van de Academy zal mogelijk levensveranderende zorg bieden aan mensen met een dwarslaesie, net zoals de SIA dat deed voor mijn vader. Met die steun zijn de mogelijkheden eindeloos”, aldus Claire Williams.

Frank Williams leidde zijn team tot 2013, toen hij de dagelijkse leiding overdroeg aan Claire. Zij had de leiding over het team tot het in 2021 werd verkocht aan het Amerikaanse bedrijf Dorilton Capital.