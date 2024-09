Lawrence Stroll investeert al enkele jaren enorme bedragen in Aston Martin. De Canadese miljardair verhuisde zijn zoon Lance in 2019 naar het toenmalige Racing Point en bouwt sindsdien aan een team dat de titel waardig is. Toch had het weinig gescheeld of Stroll had zijn geld geïnvesteerd in het team van Williams. Oud-teambaas Claire Williams baalt er nog steeds van dat ze deze samenwerking is misgelopen.

De nu 25-jarige Lance Stroll debuteerde in 2017 bij Williams. De Formule 1 maakte toen ook kennis met zijn vermogende vader, Lawrence Stroll. In 2018 kocht Lawrence het toenmalige Racing Point en verhuisde zijn zoon naar Silverstone. Sindsdien is het team omgedoopt tot Aston Martin en heeft Stroll senior de ambitie om in de toekomst kampioenschappen te winnen.

Claire Williams gaf onlangs toe dat ze nog steeds baalt van de misgelopen samenwerking met Lawrence Stroll. “Ik lig er nog steeds wakker van”, zei ze in de Business of Sport podcast. “Lawrence stond gewoon aan onze kant!” In de periode dat Stroll investeerde in Racing Point, verkeerde Williams in financiële nood. Na het Covid-seizoen van 2020 werd het team noodgedwongen overgenomen door investeringsgroep Dorilton Capital.

“We zaten gewoon zonder geld, om het maar simpel te zeggen”, legde Williams uit. “Voor het seizoen 2019 hadden we nog een titelsponsor (ROKiT, red.), maar toen we het hadden over sponsoring voor 2020, kwamen de betalingen, die contractueel vastlagen, nooit binnen. Gelukkig hebben we andere investeerders gevonden om het seizoen van 2020 te financieren, maar door de pandemie konden we alsnog niet racen. En als je niet racet, verdien je geen geld. Dat was echt de druppel voor ons.”

‘Heb er nog elke dag spijt van’

Williams was uiteindelijk genoodzaakt de renstal van haar vader te verkopen. “Ik zal nooit het gevoel hebben dat ik blij ben dat we het team hebben verkocht”, lichtte ze toe. “Er gaat geen dag voorbij dat ik niet verdrietig ben dat we het zijn kwijtgeraakt. Want het was geen beslissing die we als familie hebben genomen omdat we genoeg hadden van de Formule 1. We wilden allemaal blijven. Het was zo’n groot onderdeel van ons leven – ik wilde het team leiden en het later doorgeven aan mijn zoon of mijn neven.”

Volgens Williams is het team tegenwoordig veel meer waard dan het bedrag dat de familie in 2020 heeft ontvangen. “Maar dat is bijzaak”, voegde ze eraan toe. “Wat voor mij belangrijk is, is dat we het team hebben verkocht aan goede mensen. Mensen die voor het team zouden zorgen en onze nalatenschap zouden beschermen. We hebben veel geluk gehad, want in 2020 waren er maar weinig partijen die überhaupt bedrijven wilden kopen, laat staan worstelende Formule 1-teams.”

