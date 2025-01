Mercedes-teambaas Toto Wolff mag vandaag 53 kaarsjes uitblazen. De Oostenrijker is na Ferrari’s Frédéric Vasseur (56) en McLarens Andrea Stella (53) de oudste teambaas op de huidige grid. Maar waar staat hij in de ranglijst van de meest succesvolle teambazen in de Formule 1-geschiedenis? Heel toevallig staat Wolff ook daar op plek drie.

Wolff trad in 2013 aan als teambaas van het Duitse Mercedes, en kende sinds die tijd veel succes met het team. Vooral de samenwerking met Lewis Hamilton, die eveneens in 2013 bij Mercedes begon, wierp zijn vruchten af. Met Hamilton achter het stuur won Wolff zes keer de coureurstitel en acht keer de constructeurstitel. In 2016 was het Nico Rosberg die de coureurstitel pakte namens Mercedes, waardoor het totaal gewonnen wereldtitels van Mercedes onder Wolff op vijftien komt.

Is dat genoeg voor de Oostenrijker om de meest succesvolle teambaas, op het gebied van gewonnen wereldtitels, in de geschiedenis te zijn? Nee, Wolff moet deze twee andere teambazen nog voor zich dulden:

Ron Dennis, McLaren-teambaas, zeventien wereldtitels

Dennis was tussen 1981 en 2008, en 2014–2016, teambaas van McLaren. Onder zijn leiding pakte het team zeven keer de constructeurstitel en maar liefst tien keer de coureurstitel. Niki Lauda opende in 1984 het bal, en werd opgevolgd door Alain Prost die in 1985 en 1986 de wereldtitel veroverde namens het Britse team. Prost zou dat weer doen in 1989, maar moest in 1988, 1990 en 1991 de titel afstaan aan Ayrton Senna. Mika Häkkinen (1998 en 1999) en Lewis Hamilton (2008) waren de laatste McLaren-coureurs onder Dennis die het coureurskampioenschap wonnen.

Frank Williams, Williams-teambaas, zestien wereldtitels

Ook Frank Williams staat met een verschil van één wereldtitel net iets hoger dan Wolff op de ranglijst. Williams pakte onder leiding van de Brit negen constructeurstitels en zeven coureurstitels. De Australische Alan Jones was de eerste coureur die onder Williams het kampioenschap won in 1980, gevolgd door Keke Rosberg in 1982. De Braziliaan Nelson Piquet herhaalde vijf jaar later het trucje, voordat Nigel Mansell (1992) en Alain Prost (1993) de coureurstitel pakten. Damon Hill (1996) en Jacques Villeneuve (1997) maken het rijtje compleet.

