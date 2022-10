Amber Brantsen voelt zich bevoorrecht dat ze als anker van Viaplay’s Formule 1-programma’s elke keer weer met een bevlogen club van experts aan tafel zit. Het enthousiasme geeft haar niet alleen extra energie, soms levert het ook een pijnlijke pink op.

Door Amber Brantsen

Ik knijp mezelf regelmatig in m’n arm dat ik met een flink aantal grootheden uit de autosport aan tafel mag zitten. Tegelijkertijd is het heel makkelijk om te vergeten wat voor bijzondere levens en indrukwekkende carrières ze hebben, juist omdat het heel gewone, leuke en vaak ook grappige mensen zijn.

Neem nou Kees van de Grint. Hij was bandenexpert bij Bridgestone en werkte intensief samen met Ferrari en Michael Schumacher. Ik denk dat Schumacher zonder Kees een aantal wereldtitels minder zou hebben gehad, maar dat zal je Kees nooit horen zeggen – daarvoor is hij veel te bescheiden. Anderen denken daar anders over; in Zandvoort werd hij als royalty onthaald door de teams.

Misschien vinden sommige F1-fans Christijan Albers een beetje nors, maar zo ken ik hem niet. Hij was bijvoorbeeld de eerste die me belde toen ik balend met corona thuiszat tijdens de Grand Prix van Miami. Tom Coronel líjkt altijd aan te staan, maar na de Formule 1-tiendaagse ging het licht toch echt even uit. Tom geeft alles, tot het niet meer gaat. Tweelingbroer Tim Coronel is de rustigere versie van de twee. Zo stelde hij zichzelf ook aan me voor.

Giedo van der Garde heeft de meest recente race-ervaring in de Formule 1 en kan dan ook geweldig gepassioneerd vertellen over verschillende onderdelen van de auto. Giedo porpoising laten demonstreren bleek een minder goed idee; daar heb ik tijdens de uitzending een gekneusde pink aan over gehouden. Mogelijk gebroken, want hij doet nog steeds pijn.

Al mijn analisten (mag ik al ‘mijn’ zeggen?) zijn toegewijd, maar Ho-Pin Tung spant de kroon. De reistijd Hong Kong – Amsterdam is al niet mals, maar daar moet je tegenwoordig extra dagen, zo niet weken, bij optellen voor een verblijf in een quarantainehotel. En dat allemaal voor een weekendje Viaplay. Over inzet gesproken.

Oud-Ferrari-engineer Ernest Knoors, die uiteraard vloeiend Italiaans spreekt, schrijft hele notitieblokken vol tijdens raceweekends. Geen detail ontgaat hem. Zijn talent om al die aantekeningen om te zetten in iets wat de normale sterveling ook begrijpt, is ongekend. Ingewikkelde techniek maakt hij inzichtelijk alsof het niks is.

Het is leuk om al die persoonlijkheden achter de professionals te ontdekken. Ze verrassen, geven energie en staan voor je klaar. Maar ze hebben een gemene deler die ik nog het meest bewonder: na afloop van elke uitzending vragen ze steevast: ‘Was het wat?’ Want het kan altijd beter. Zelfs als je al tientallen jaren in de materie zit.

Die mindset maakt het hele team van Viaplay in Nederland beter. Want als deze experts al zoeken naar verbetering, dan neemt de rest van de ploeg daar met liefde een voorbeeld aan. En zo leer ik elke keer weer een beetje meer van deze topsporters.

En lang niet alleen over de sport.

