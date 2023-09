Volgens Amber Brantsen wordt het hoog tijd dat de Formule 1 stopt met het behandelen van coureurs als wandelende reclameborden. Er zijn grenzen.

Willen we meer sport, of meer show? De Formule 1 staat op een kruispunt. Het is allang niet meer alleen topsport. De show eromheen is minstens zo belangrijk. Het draait om charisma en verkoopbaarheid van de coureurs. De spanning tussen die twee zaken is steeds beter voelbaar en wordt een bepalende factor in hoe de sport zich verder ontwikkelt.

De Formule 1 kennen we als de crème de la crème van de autosport. Maar om haar publiek te vergroten en aantrekkelijk te blijven, moet de sport meer bieden dan alleen de belofte van spannende races. Tegenwoordig zijn de coureurs niet alleen atleten; het zijn beroemdheden met dito verplichtingen. Maar hoe ver ga je daarin? Want sommige fans zullen nooit tevreden zijn. Hoe meer ze krijgen, hoe meer ze willen. En daar zijn de coureurs logischerwijs niet altijd even blij mee. Ze raken verstrikt in een wervelwind van mediaverplichtingen, sponsorevenementen en meet and greets met supporters. En vooral: in een cultuur waarin de fans hen opeisen.

De luxe in de sport is allang niet meer het geld, maar tijd. Tijd om privé te spenderen met familie en vrienden, weg van het circuit, zonder paparazzi. Maar ook tijd je even goed voor te bereiden op een race, op en rond de baan. Als zelfs dat niet meer kan, schiet de Formule 1 zichzelf in de voet.

Van Max Verstappen weten we allang dat hij niet zit te wachten op alle poeha rondom de races. Hij zei in De Telegraaf onlangs bij elkaar opgeteld zo’n maand per jaar kwijt te zijn aan marketingverplichtingen. En dat gaat hem steeds meer tegenstaan. Natuurlijk, hij wordt er dik voor betaald, dat salaris moet ergens vandaan komen. Maar wat is nog redelijk? Wat kun je van een sporter, van een mens vragen? Wanneer komt het welzijn van iemand in het geding? Wanneer wordt iemand een showpony?

Lando Norris ergert zich behoorlijk aan te opdringerige fans

En Max is zeker niet de enige die te maken heeft met de druk, verwachtingen en verplichtingen rondom zijn fans. Pierre Gasly had aan de deur van zijn kamer in zijn hospitality-unit in Italië ineens een plukje overenthousiaste liefhebbers staan. Toegegeven, dat is ook een punt van aandacht voor de beveiliging van Alpine, maar het laat zien hoe ver mensen soms gaan. Charles Leclerc moet een slechte nacht hebben gehad in Monza, toen de tifosi slaapliedjes voor hem zongen onder zijn hotelraam. Leuk bedoeld, en misschien niet helemaal te voorkomen in Ferrari’s thuisland, maar heel rustgevend zal het niet zijn geweest. Lando Norris liet eerder al weten zich behoorlijk te ergeren aan die opdringerige fans. Het ontwijken van fans voelt voor hem niet goed, maar hij wil het wel graag met plezier blijven doen. Respectvol en wanneer hij daar de tijd en ruimte voor heeft.

Het is hoog tijd dat de Formule 1 stopt met het behandelen van coureurs als wandelende reclameborden en hen de ruimte geeft te doen waarvoor ze zijn aangenomen: racen. De FOM, teams en sponsors moeten hun eisen herzien en coureurs de vrijheid geven zichzelf te zijn, zonder constante marketingverplichtingen. Anders riskeren we de essentie van de sport te verliezen en coureurs te veranderen in uitgeputte showponies, of erger nog: we zullen ze zien vertrekken.

