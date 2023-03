Amber Brantsen was niet erg onder de indruk van de opbouw naar het nieuwe raceseizoen: fletse teampresentaties, een hoop clichés en veel zwart in de liveries. Het mag van haar wel wat spannender.

‘Bij de start van een nieuw seizoen kijk ik uit naar precies dat: de daadwerkelijke start van het nieuwe seizoen. Je weet wel: testdagen, trainingen, kwalificatie en race. The real deal.

Er was een tijd dat Formule 1-launches echt spectaculair waren. De geboorte van de nieuwe McLaren op 13 februari 1997 was er zo eentje. Het team had bedacht dat hun MP4-12 wel wat pit kon gebruiken en dus mochten niemand minder dan de Spice Girls de launch opleuken. Naar verluidt waren David Coulthard en Mika Häkkinen nogal van hun à propos die dag. Als groot fan (van Formule 1 en de Spice Girls) snap ik dat wel.

Tegenwoordig valt het allemaal wat tegen. Ik zag over het geheel genomen vooral launches met weinig inhoud en nog minder auto. Vaak kreeg je de auto van vorig jaar voorgeschoteld, met wat andere logo’s. Of een gerenderde wagen op een website. Uiteraard zijn er ook quotes van coureurs, die weinig anders kunnen zeggen dan: ‘Ik heb er zin in, we hebben hard gewerkt deze winter, maar we moeten zien hoe de auto het doet op het circuit’. Aldus Charles Leclerc, maar dat had ook een willekeurige andere coureur kunnen zijn. Het was dan ook niet Charles, maar George Russell.

Verder konden we ook weer wat gênante momenten afvinken, met als persoonlijke favoriet toen Stefano Domenicali bij de Red Bull-launch op het podium werd gevraagd, maar ronduit weigerde. Of toen Lance Stroll tijdens de Aston Martin-launch zei dat hij als klein jongetje fan was van Michael Schumacher – en niet van zijn nieuwe teamgenoot Fernando Alonso (die naast hem stond). Of toen Alfa Romeo nog voor het wegtrekken van de zwarte cover het ontwerp van de auto al liet zien op de schermen achter de geïnterviewden. Smullen en cringe tegelijkertijd.

Dan heb je de doelstellingen. Die je natuurlijk met een korreltje zout moet nemen, want er is nog niet getest op de baan en de teams hebben al helemaal geen idee wat de concurrentie in de winter heeft gedaan. Maar toch zijn ze er altijd en – belangrijker nog – wij willen ze weten. Zo wil Alpine dit jaar gewoon lekker vierde blijven, Red Bull alleenheerschappij, Mercedes terug naar hoe het was pre-2021 en Ferrari (en moet) vooral geen strategische fouten meer maken. Jongens, het mag echt wel wat spannender, zo aan de start van een nieuw seizoen. Een Günther Steiner die roept dat hij het middenveld wil gaan aanvoeren, of een Ricciardo die zegt dat hij Pérez zal vervangen bij tegenvallende resultaten. Dát zijn nog eens uitspraken.

En de nieuwste liveries dan? Nou, die blijken dus tegen te vallen. In een tijd waarin gewichtsbesparing alles is, is zwart dit jaar de voorkeurskleur geworden. Ik had nooit zoveel met liveries. Uiteindelijk zijn het gewoon wat kleurtjes en stickertjes. Tot dit jaar. Want nu we vijftig tinten grijs op de auto’s hebben, ga je die creativiteit toch missen. Een Duracell-batterij als airbox bij Williams vind ik wel echt een vondst, en een roze Alpine voor de eerste paar races vind ik prachtig, maar geef toe, de rest heeft het toch een beetje laten liggen.

Was er maar een teambaas met het nummer van de Spice Girls.’

Amber Brantsen presenteert op Viaplay de Formule 1-programma’s. Met racecommentator Nelson Valkenburg heeft ze een wisselcolumn in FORMULE 1 Magazine.