Het is vandaag dertig jaar geleden dat de wereld even stil stond na de fatale crash van Ayrton Senna op het circuit van Imola. Robin Frijns reed daar deze maand een wedstrijd in het WEC, voor hem een bijzonder moment. Zoals voor velen was Senna ook voor hem een held. Maar die niet alleen. Deze column staat ook in de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine.

“Ik was pas 2 jaar toen Ayrton Senna verongelukte. Maar toch, net als iedereen weet ik van beelden nog hoe hij was, als coureur en als mens. Een fenomeen.

Daarmee vertel ik niks nieuws, dat snap ik. Maar toch, het is 30 jaar geleden. Het zijn van die momenten, van die bijzondere aantallen waarin er misschien nog net wat meer aandacht uitgaat naar hem, naar herinneringen en de prestaties. En hoe hij was als mens, binnen en buiten de paddock. Een coureur met karakter, vind ik. Iemand die zei wat hij dacht. Daar houd ik van. Zo ben ik ook.

Kijk naar de Formule 1 van nu, van de tijd ver na Senna. Er zijn steeds meer coureurs die maar gewoon zeggen wat er van ze wordt verwacht, zelfs een Lewis Hamilton. Wie in elk geval niet zo is, is Max Verstappen. Dat mag duidelijk zijn. Heerlijk, waren er maar meer coureurs zoals Senna vroeger en zoals hij nu. En beiden behoren tot de beste coureurs aller tijden. Dat liet en laat Max ook dit seizoen gewoon weer zien op de circuits.

En over circuits gesproken: het brengt me op Imola. Als coureur rijd je gedurende je loopbaan op veel circuits, maar op sommige ook nauwelijks. Of zelfs helemaal niet. Het circuit van Imola is er zo een voor mij. Of beter gezegd was. Eindelijk mocht ik daar ook rijden, het circuit kent een race in het World Endurance Championship. En wie Imola zegt, zegt Senna.

Lees of bekijk andere verhalen en video’s over Ayrton Senna

Voor altijd is het de plek waar zijn leven eindigde, op wrange wijze. Maar het is ook een plek van herdenken geworden. Geen wonder dat mensen monumenten bezoeken of herinneringen ophalen. Omdat ik te jong was toen, heb ik geen herinneringen aan de dag of moment van het ongeluk. Maar een held, dat is hij ook voor mij.

Maar dat is voor mij ook nog iemand anders die je misschien niet per se verwacht: Juan Pablo Montoya. Want die is ‘van mijn tijd’ als kleine jongen. Ik was namelijk nooit echt groot fan van Michael Schumacher, die was niet altijd even eerlijk op de baan. En Montoya reed in die tijd ook, die vond ik top. Geen Senna, maar daar is er sowieso maar één van.

En die zullen we nooit vergeten.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)