De cameramannen van Formula One Management hebben niet alleen oog voor Max Verstappen, Lando Norris en Carlos Sainz, maar ook – en steeds meer – voor hun beeldschone vriendinnen in de pitboxen. Frank Woestenburg kan er beslist mee leven, maar krijgt ondertussen wel jeuk van de Amerikaanse moraalridders van Liberty, zo schrijft hij in zijn laatste Uppercut column in FORMULE 1 Magazine.

Het kan u niet ontgaan zijn, de meeste Formule 1-coureurs hebben plaatjes van vrouwen. Het is hen van harte gegund. Hoge hakken, echte liefde! Toch is er iets vreemds aan de hand. Want in een tijd dat de grid girls zo goed als volledig uit de sport zijn verbannen, krijgen de cameramannen van FOM die de tv-registratie van alle Formule 1-races verzorgen er geen genoeg van…

Carlos Sainz en Fernando Alonso spraken afgelopenmaand hun ergernis uit over het feit dat tijdens races inhaalacties worden gemist omdat de regie steeds vaker kiest voor shots van vrouwelijk schoon in de pitboxen. Meestal betreft het de vriendinnen van coureurs of andere prominente gasten.

Charmante lach

Begrijp me niet verkeerd, persoonlijk heb ik er geen moeite mee. Het oog wil ook wat. En als ik moet kiezen tussen Lance Stroll die met behulp van DRS op het rechte stuk Liam Lawson inhaalt in een gevecht om P13 of een charmante lach van Kelly Piquet (de vriendin van Max Verstappen) dan wel een zwoele, betekenisvolle blik van Rebecca Donaldson (de vriendin van Carlos Sainz), dan weet ik het wel.

Toch hebben Alonso en Sainz een punt uiteraard. Formule 1 op tv zou moeten draaien om actie op de baan. Inzoomen op vrouwelijk schoon prima, alleen niet tijdens de race svp.

Formule 1 is van oudsher een sport van glitter en glamour. De celebrities in de paddock en op de startgrid, ze horen erbij en maken de illusie compleet. Datzelfde gold decennialang ook voor de grid girls. In de jaren ’70 waren ze nog uitdagend gekleed met korte rokjes, strakke shirts en diepe decolletés, maar met de jaren en de maatschappelijke veranderingen versoberden de outfits.

Normen en waarden

En toen werd het 2018 en besloten de Amerikaanse eigenaren van de sport radicaal afscheid te nemen van de grid girls. Ze strookten volgens Liberty Media ‘niet langer met de merkwaarden van de Formule 1 en de hedendaagse maatschappelijke normen en waarden’.

Hypocriet? Dat heet een understatement. Want uitgerekend bij de GP in Las Vegas, de enige race die door FOM zelf wordt georganiseerd, wemelt het van de grid girls, onder het mom dat ze horen bij de Amerikaanse sportcultuur. Oftewel, men houdt er bij Liberty een dubbele moraal op na. Principes tellen alleen als het uitkomt.

Een FIA Gala organiseren in Rwanda of F1-races in het Midden-Oosten? Geen probleem! Grid girls in Las Vegas? Hoe meer, hoe beter. En sommige dames in de pitboxen krijgen tegenwoordig meer air time dan hun racende partners achter het stuur. Maar grid girls in Monaco of Singapore, die zijn nog steeds uit den boze.

Geweldig werk

FOM kwam overigens nog wel met een officiële reactie op de uitlatingen van Sainz en Alonso. “Ons team levert geweldig werk”, zo viel er onder andere te lezen in de verklaring.

Toegegeven, de tv-uitzendingen kunnen me in de regel uitstekend bekoren. Maar wees als Liberty alleen niet zo hypocriet en breng dan ook de grid girls weer terug in de sport. Het zal in ieder geval prachtige plaatjes opleveren.

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.