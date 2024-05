Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: De opmars van McLaren en het diner met de prins in Monaco.

Tijdens de Grand Prix van Emila-Romagna werd het wel duidelijk dat de overwinning van Lando Norris in Miami was geen toevalstreffer was. Het is gewoon heel knap hoe McLaren het gat met Red Bull heeft weten te dichten. Iedereen had verwacht dat Ferrari met de updates in Imola zou gaan verrassen, maar zij hebben in mijn optiek niet geleverd. Ze zitten er lekker bij, maar niet goed genoeg.

Maar dit belooft wat met McLaren en Norris gaat zeker nog een paar wedstrijden winnen dit jaar. Het is ook die mindset bij het team, nu weten ze het. Ze zitten erbij en dan ga je gewoon anders rekenen en anders denken qua strategie. Dan kan het toch nog een heel spannend seizoen worden. Niet qua kampioenschap, want daarvoor is de voorsprong van Max Verstappen te groot, maar voor de spanning per race wordt het gewoon wel heel gaaf.

En wat kunnen we komend weekend verwachten in Monaco? Het is daar altijd heel onvoorspelbaar en dat is ook wel het leuke van die race. Het is een beetje een loterij, een casino zoals dat hoort bij Monaco. Je hebt een beetje geluk nodig, want inhalen kan daar eigenlijk niet. En omdat het veld nu zo dicht bij elkaar zit, kan het hier zomaar een gekke uitslag gaan worden.

Daarom is de kwalificatie allesbepalend in het Prinsdom. Het is zo mooi als je daar langs de baan gaat kijken. Als je ziet hoe snel die jongens gaan, hoeveel risico’s ze durven te nemen. Ook bij de zwembadchicane bijvoorbeeld, daar hebben ze gewoon een hartslag bijna 200. Dat voelt als coureur zo lekker en dan zie je dus ook dat je als rijder daar het verschil kan maken. Net als Verstappen vorig jaar in de laatste sector en hoe hij daar de pole position greep. Dan ga je toch nog iets meer op je tanden bijten, toch iets dichter langs die vangrail, en dan pak je hem. Dat blijft uniek.

Uniek is ook het diner zondagavond met de prins van Monaco in het paleis. Daar schuiven alle winnaars van het raceweekend aan. Allemaal chic in black tie want je komt niet zomaar binnen. Althans, van horen zeggen. Want ik heb de race daar een paar keer gewonnen in de Porsche Supercup, maar dat diner nooit meegemaakt. De eerste keer kwam er netjes iemand met een mooi rood jasje van de Automobiel Club Monaco naar mij toe om me uit te nodigen. Ik bedankte vriendelijk want ik had geen pak bij me en moest mijn vliegtuig naar huis halen. Ze stonden vol verbazing te kijken, want zoiets zeg je natuurlijk niet af. Het jaar daarna won ik weer, maar toen werd ik niet eens uitgenodigd. Ik heb zo’n vermoeden dat ik daar ergens op de zwarte lijst sta…

Maar ik denk dat voor komend weekend de meeste coureurs, zeker van de nieuwe generatie die ook Formule 3 en Formule 2 rijden, hun mooie pak al in de koffer hebben gedaan. Zij willen dat natuurlijk echt wel meemaken. En ik vraag me af of Norris vandaag misschien toch niet even voor de zekerheid zijn smoking naar de stomerij zal brengen?