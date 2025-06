Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal na de GP van Spanje op Circuit de Catalunya bij Barcelona: de kostbare misrekening van Max Verstappen, die voor het eerst dit seizoen zichzelf even niet in de hand had en een forse tijdstraf kreeg. ‘Grote kampioenen maken soms gewoon kortsluiting’.

We hebben gisteren, in de slotfase van de GP van Spanje, een kant gezien van Max die we al heel lang niet meer gezien hadden. Ik denk dat we daarvoor terug moeten naar het begin van zijn F1-carrière, maar het was duidelijk dat hij zondag even kortsluiting maakte en dat woede en frustratie bij hem de overhand kregen.

De aanleiding voor de incidenten met Max in de slotfase was de safety car-situatie die ontstond door de uitvalbeurt van Kimi Antonelli. Max was al driemaal naar binnen geweest en had bij de extra, onvoorziene vierde, pitstop alleen nog een vers setje harde banden tot zijn beschikking. Daar liep hij uiteindelijk op vast.

Bij de herstart was Max z’n auto op de nieuwe banden even kwijt. De auto brak uit. Ik zeg eigenlijk nooit iets negatiefs over Max, want het is niet normaal wat hij week in, week uit laat zien, maar dit was toch echt wel een zwak moment van hem. Charles Leclerc profiteerde daarvan, met meer snelheid stak hij er voorbij, waarbij er even contact was. En daarna was er natuurlijk nog het contactmoment met George Russell, waardoor Max de baan verliet om zijn positie te behouden. Toen hij vanuit het team de opdracht kreeg zijn plek op te geven was er nogmaals contact op het moment dat Russell voorbij kwam. Tja, op z’n zachtst gezegd was dat niet slim.

‘Dit maakt hij niet zomaar goed’

En ineens sta je – door een tijdstraf – dan op P10, pak je maar één WK-punt en loop je serieuze averij op in het kampioenschap. Het is nog een lang seizoen, maar dit maakt hij niet zomaar meer goed. Zeker niet, omdat hij ook niet de snelste auto heeft natuurlijk en WK-leider Oscar Piastri aan de andere kant lekker in zijn vel zit en wekelijks laat zien alles onder controle te hebben.

En die controle was Max zondagmiddag duidelijk even kwijt. Ik weet niet helemaal waar het vandaan kwam Ik kan me een incident herinneren in Baku, waar Sebastian Vettel ineens vol tegen Lewis Hamilton aanreed. Grote kampioenen maken soms gewoon kortsluiting. Die zijn zo getergd, dat ze af en toe over de schreef kunnen gaan. In het geval van Max was het doodzonde – als je kijkt naar de punten – en vooral ook onnodig. Hou het gewoon netjes, hou je aan de regels. En als je team zegt dat je een positie moet opgeven, doe het dan gewoon.

Max had even een rode waas voor zijn ogen. En dat mag ook, want het is topsport waar we het over hebben. Max is een topsporter die altijd en overal alles geeft om te winnen. En hij was de hele race ook heel goed bezig, laten we dat vooral niet vergeten. Hij deed – mede door een afwijkende strategie – mee voor de overwinning, wat vooraf niemand had verwacht. En dan valt ineens alles de verkeerde kant op en dat kon hij op dat moment niet verteren. Hij had even zijn emoties niet onder controle.

‘Max heeft zichzelf tekort gedaan’

Ik begrijp de frustratie, woede en teleurstelling van Max heel goed. Je ziet iedereen om je heen op rode banden en jij rijdt zelf op de harde witte compound en valt vervolgens kansloos van het podium af. Afgezet tegen de prestatie van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, die op een rondje wordt gezet, is het nog steeds top van wat Max met de auto presteert, maar hij heeft hier gewoon zichzelf tekort gedaan met die actie jegens Russell. Dit was een beetje zijn vader Jos die we zagen. Ik heb heel veel respect voor Jos en ik heb veel met hem geracet, maar hij had dit soort momenten ook wel eens. Dit was een kant van Max die je normaal niet ziet.

Het is voor hem nu zaak snel z’n kop weer leeg te maken, iets waar Max normaal gesproken meester in is, en de draad weer op te pakken. Over twee weken wacht immers de GP van Canada. Het is alleen jammer dat de achterstand in het WK ten opzichte van Piastri nu wel erg groot is geworden. Dat gat lijkt me eerlijk gezegd moeilijk om nog te overbruggen.

