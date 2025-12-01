Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: De bizarre keuze van McLaren zondag in Qatar én waarom Norris nog altijd de favoriet is voor Abu Dhabi (en het desondanks spannend wordt!)

Er valt zóveel te zeggen over de race in Qatar, maar wat er voor mij absoluut uitspringt is natuurlijk die keuze van McLaren. Laat ik met de deur in huis vallen: McLaren geeft gewoon een cadeautje. En dat moet je niet doen. Al helemáál niet aan Max Verstappen. Wát een ongelooflijke keuze om beide coureurs NIET naar binnen te halen tijdens de safety car.

Je weet dat je voor deze race een regel hebt dat je 25 ronden mag rijden met een set banden. En dan komt er met exact 50 ronden nog te gaan die safetycar… Met andere woorden: je kan de stop maken en dan hoef je nog maar één keer naar binnen. En 25 ronden ga je wel die banden heel houden, dat wist iedereen. Dus het was niet eens ‘misschien’ dat je naar binnen moest. Nee, het was een gevalletje ‘sowieso’. Een absolute no-brainer zoals de Engelsen zelf zouden zeggen.

Fout!

Dus nu geef je gewoon een pitstop weg, je geeft 26 seconden cadeau aan de rest. Ik vind dat zó slecht. Kijk, we hebben het er allemaal over dat het een fantastische strategie van Red Bull was. Klopt. Maar het was óók een logische strategie. Iedereen doet het. Je hoeft er niet over na te denken. En dus was het vooral van McLaren juist een hele verkeerde strategie, een fout.

Het brengt me weer bij waar we het vaker over hebben gehad: McLaren wil Norris en Piastri steeds allebei een kans geven, het speelveld gelijk houden. ‘Dus dan laten we ze allebei maar buiten’, dat idee. Maar: ze hadden natuurlijk hun geld op één man moeten zetten. En die man was dit weekend Norris, die had de beste papieren qua punten in de titelstrijd.

McLaren had vier races geleden al wereldkampioen moeten zijn, met één van die twee. Belachelijk dat ze het zo laten liggen.

Verstappen

Max Verstappen heeft optimaal geprofiteerd. Het enige smetje op zijn weekend is zijn fout in de sprintkwalificatie. Ik durf wel te zeggen dat hij de beste autocoureur aller tijden is. Ik was een fan van Senna, maar ik vind hem nog beter dan Senna. Ongelooflijk goed. Maar dan mogen we ook benoemen dat hij een foutje maakte in die kwalificatie. Hij had gewoon in plaats van zesde, vierde moeten staan. En als hij vierde had gestaan, had hij ook Norris ingehaald in die sprintrace. Zo goed is hij. Dat had twee punten gescheeld.

Dat zijn dingen die uiteindelijk nog wel eens de doorslag kunnen geven. Maar goed, het positieve voor Max: als je ziet zijn snelheid ziet in deze race, deed hij niet onder voor Norris en Piastri. Hij was soms zelfs sneller.

Spanning…

Rest de vraag: wie pakt de titel? In theorie heeft Norris nog altijd de beste kans. Als hij op het podium eindigt, is het klaar. Dan is hij alsnog kampioen. Maar goed… een foutje in Q3, een track limit, een foute pitstop, een safety car op het verkeerde moment, een motor die kapot kan gaan of een lekke band of een aanrijding. Je kan tien dingen verzinnen waardoor het fout kan gaan. En die spanning die dát met zich meebrengt, is enorm.

Dat is wat mij betreft in het voordeel van Max, want die staat er nog steeds kalmpjes in. Zo van: ‘Ik pak wat ik pakken kan en we zien het wel.’ Het wordt in ieder geval spannend. De popcorn kan van stal. Dit wordt een fantastische ontknoping, genieten!

