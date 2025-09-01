Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal na de Dutch GP in Zandvoort met speciale aandacht voor Isack Hadjar, die in een Racing Bull zijn allereerste podium in de Formule 1 scoorde. Iets wat Jeroen Bleekemolen niet meteen zag aankomen…

Ik moet bekennen dat Isack Hadjar mij dit seizoen enorm verbaast. Om heel eerlijk te zijn, ik zag in eerste instantie niet zoveel in hem. Natuurlijk, hij werd afgelopen jaar in de Formule 2 bijna kampioen, maar hij beschikte bij Campos ook echt over de beste auto met de beste set-up. Ik was eigenlijk meer onder de indruk van een aantal andere coureurs. Ik vond Hadjar geen slechte coureur, maar ook zeker geen ontdekking of grote belofte.

Echter, het ene seizoen is het andere niet. In de Formule 1 beleefde hij een ietwat koude start in Australië toen hij in de opwarmronde al van de baan schoot, maar daarna is zijn ontwikkeling ongeveer een steile lijn omhoog. Met dit weekend in Zandvoort als voorlopig hoogtepunt. Een vierde tijd in de kwalificatie en een derde plaats in de race, dat is gewoon echt heel goed. Hadjar was het hele weekend top!

Een bijzondere jongen

Als je afgelopen seizoen naar de boordradio’s van Hadjar luisterde in de Formule 2, en eigenlijk dit seizoen ook nog, dan ontstaat het beeld van een emotionele jongen. Hij is zo wild, zo emotioneel, soms zelfs paniekerig. Maar uiteindelijk levert hij wel. Als je nagaat dat hij in Zandvoort zelfs een vrije training moest missen en vervolgens in de kwalificatie die auto toch op P4 weet te zetten en een dag later in de race niet langzamer is dan Max, ja, dan hebben we het hier wel over een bijzondere jongen.

Natuurlijk zegt het ook wat over de auto van Racing Bulls. Die is op dit moment echt niet slecht. Sterker, misschien is die auto wel heel erg goed. Maar het zegt vooral ook veel over Isack Hadjar zelf. Hij zet wel wat neer. Hij zit hoog in zijn emotie, dat past bij zijn karakter. Zijn hartslag zal waarschijnlijk ook hoog zijn, maar hij heeft het wel allemaal onder controle en dat laatste had ik dus niet verwacht. Als je naar enkele andere rookies in de Formule 1 kijkt, dan onderscheidt hij zich zeker in positieve zin.

De grote vraag is nu natuurlijk: hoe verder? Grote kans dat de leiding bij Red Bull hem volgend jaar naast Max Verstappen in een Red Bull zal zetten. Maar als ik in zijn schoenen zou staan, zou ik het eigenlijk niet willen. Ik zou denken: laat deze kans maar lopen. Maar ik begrijp ook wel dat je in de praktijk niet zo snel nee kan, mag of wil zeggen. En Hadjar is natuurlijk een jongen met zelfvertrouwen, iemand die niet aan zichzelf twijfelt. Zeker niet met dit soort resultaten achter zijn naam.

Hadjar betere optie dan Tsunoda

Wanneer je puur kijkt naar de kwaliteiten van Hadjar als coureur en je zet dat af tegen Yuki Tsunoda, de huidige teamgenoot van Max bij Red Bull, dan denk ik persoonlijk dat Hadjar voor Red Bull de beste optie is. Ja, hij heeft minder ervaring dan Tsunoda, maar hij heeft wel wel meer in zijn mars. Ok de naam van Alex Palou is in dit verband natuurlijk al gevallen als kandidaat voor het tweede stoeltje naast Max. En ook dat zou ik best interessant vinden, want Palou is een jongen die volgens mij heel veel talent heeft.

Maar op wie de keuze bij Red Bull ook zal vallen, het is en blijft een risico. Dat heeft het verleden wel uitgewezen natuurlijk. Sterker, puur theoretisch: Zelfs Oscar Piastri of Lando Norris zouden in de auto naast Max gaan twijfelen. Vanwege Max, maar zeker ook vanwege de auto. Want geloof me, die is gewoon echt slecht.

