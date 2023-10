Totale controle. Dat is wat mij betreft de beste typering voor het weekend van inmiddels drievoudig wereldkampioen Max Verstappen in Qatar. Waar iedereen aan het afzien was, was hij gewoon aan het spelen. Ongekend. Dat zag je gisteravond al aan het begin van de race. Hij bleef ongeveer als langste buiten op zijn mediumbanden om daarmee aan het eind nog even te versnellen. Aan dat soort dingen kun je zien dat hij heel veel over had.

En tja, als je dat dan afzet tegen de prestaties van zijn teamgenoot Sergio Pérez, dan is het echt niet normaal wat Max bijna wekelijks aan het doen is. Ik moet bekennen, ik vraag me toch steeds meer af: hoe goed is die Red Bull-auto nou eigenlijk? Is het echt de beste auto of is het toch vooral Max, die steeds opnieuw het maximale eruit weet te persen?

Laten we eerlijk zijn, Pérez was een prima coureur. Hij won in 2020 namens Racing Point op ontzettend knappe wijze de GP van Sakhir in Bahrein. Daarmee verdiende hij het zitje bij Red Bull, want zonder deze ene race hadden ze hem nooit genomen. Maar bij Red Bull is hij faliekant door het ijs gezakt en ook mentaal gesloopt. Noem het de consequentie van naast Max in hetzelfde team rijden.

Pak de race van gisteren in Qatar: drie straffen vanwege track limits. Vier keer buiten de baan betekent een straf, dus hij is minimaal twaalf keer buiten de baan gekomen. Sorry, maar dan ben je als coureur echt de weg kwijt. Pérez was niet aan het pushen, hij was aan het overdriven, aan het forceren. Ik vermoed dat Pérez niet begrijpt waarom hij te langzaam is en daardoor extra zijn best gaat doen en dat is nou precies wat je niet moet doen. Wat hij in Qatar liet zien, sloeg nergens op.

En nu? Voor de GP van Mexico zullen ze hem er bij Red Bull echt niet uitgooien. Ik denk sowieso dat ze hem het seizoen laten afmaken. Immers, hij staat tweede in het kampioenschap. Er is Red Bull veel aan gelegen die positie veilig te stellen. Maar voor volgend jaar heeft hij toch echt wel een serieus probleem. Ik weet zeker dat ze zich bij Red Bull beraden over een opvolger. Althans, het zou heel gek zijn als ze dat niet zouden doen.

‘Wie kan die rol naast Max aan? Ik denk niemand’

Natuurlijk, Pérez heeft nog een contract voor volgend seizoen, maar dat steekt Helmut Marko lachend in de fik als het moet. De meest logische vervanger in dat geval is in theorie Daniel Ricciardo, maar ik geloof dat hij het niveau niet meer heeft. Persoonlijk zou ik Liam Lawson erin zetten. Die jongen is jong en heeft weinig ervaring, maar dat kan ook een voordeel zijn. Zo iemand gun je sneller de tijd. Als hij niet meteen top is, is dat niet erg. Aan de andere kant, als het verkeerd uitpakt, kan het ook zomaar een vroeg einde van zijn korte F1-carrière inluiden. En Yuki Tsunoda? Die heeft meer ervaring, maar ook hij zal sneuvelen naast Max. De positie van teamgenoot van Max Verstappen is een serieus probleem voor Red Bull. Want wie kan die rol aan? Ik denk niemand.

Behalve over het grote verschil tussen Verstappen en Pérez verbaasde ik me in Qatar ook nog over iets anders: de uitputting bij de coureurs na afloop van de Grand Prix. Ze rijden wel vaker races bij hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid, dus je zou denken dat ze wel wat gewend zijn. Maar ik zag Max voor zijn doen hevig transpireren, ondanks een voor hem vrij relaxte race. De nummer twee, Oscar Piastri, lag na afloop uitgeteld op de grond in de cooling cown-room, Logan Sargeant werd onderweg onwel en haalde de finish niet eens en George Russell klapte bij zijn pitstops meteen het vizier van zijn helm open voor extra lucht.

Ik heb zelf regelmatig onder vergelijkbare omstandigheden gereden, bijvoorbeeld in Dubai en Abu Dhabi, met hoge temperaturen en veel zand op de baan. Ik vermoed echter dat de uitputting bij de coureurs ook de maken heeft met de verplichting van de FIA om minimaal drie pitstops te maken. Meer pitstops houdt ook in dat er voluit gereden kan worden. Net als vroeger: trappen met dat ding. Ze hoefden geen banden te managen, een verademing. Maar als je harder pusht, merk je dat meteen in je energieverbruik, weet ik uit eigen ervaring. Als je er lekker in zit en alles gaat vanzelf, dan verbruik je veel minder energie dan als je echt tot op het randje gaat. Het feit dat je zelf bij Max na afloop kon zien dat hij een inspanning had geleverd en dat hij dit één van zijn zwaarste races noemde, dat zegt wel iets. Want hij had het onderweg nog relatief makkelijk.

‘Meer commerciële afweging dan veiligheidsafweging’

Bovenstaande pleit wat mij betreft voor een race als Qatar. Ik vind het mooi wanneer een race een ware krachtproef is en je als coureur niet op bandenslijtage hoeft te letten, maar gewoon vol gas moet geven.

Overigens kwam dit natuurlijk wel door de opgelegde maatregel van de FIA, nadat de experts van Pirelli na de vrijdagsessies scheurtjes in het rubber hadden geconstateerd. Met de regel van maximaal achttien rondjes op een setje banden en minimaal drie pitstops, speelden de FIA en Pirelli echter wel heel erg op safe. Ik snap het wel, ze willen voor een miljoenenpubliek op tv geen klapbanden laten zien, maar de levensduur van die banden ligt echt wel veel hoger dan achttien rondjes.

Ik had het mooi gevonden als de FIA het vrij had gelaten en teams daarmee de ruimte hadden gehouden met bandenstrategieën te spelen. Want hoe mooi is het als iemand dan toch voor een stop minder gaat en probeert om te kijken hoe ver hij komt? Dit is hoe het vroeger was, hoe het ook zou moeten zijn. Dit is racen! Maar helaas wordt er tegenwoordig teveel gereguleerd. Ik vrees dat het van de FIA ook meer een commerciële afweging dan een veiligheidsafweging is geweest…

