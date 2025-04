Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal na de GP van Japan: waarom de irritaties bij McLaren zullen toenemen over de foutloze Max Verstappen.

Soms kun je in een column qua ruimte lang niet alles kwijt, maar ik ga het toch proberen. Want wat valt er toch een hoop te zeggen over, inderdaad, Max Verstappen. Wat hij dit weekend weer liet zien…ongelooflijk. En waarom dat nou zo frustrerend is voor de concurrentie, zal ik uitleggen.

Want je zult toch McLaren zijn. Dan heb je Lando Norris en Oscar Piastri als coureurs, twee enorme talenten. En let op: die jongens gaan echt nog wel eens wereldkampioen worden. Kijk alleen al naar Piastri, hoever die nog kan doorgroeien. Dus hoe dan ook: het zijn beslist géén prutsers. Maar je ziet het in Japan, ze maken toch wel eens een foutje. En daar kom je niet mee weg, zelfs niet als je de beste auto hebt.

En waarom kom je er niet mee weg? Omdat je als McLaren de pech hebt dat je tegen Max Verstappen moet rijden. Dat is voor McLaren zó irritant: Max is namelijk zó goed. En: maakt geen fouten. Dat zag je dit weekend wel weer.

In de kwalificatie, in de race; het was perfect. Zeker die ronde waarmee hij pole pakte, dat is echt ongekend. Juist omdat die auto niet gaat. Want dat is zo, de problemen zijn echt niet zomaar voorbij. Integendeel: naar mijn mening is de Red Bull nog altijd de vierde auto van het veld.

Geen zege in Bahrein

Daarom zeg ik nu alvast dat Max in Bahrein niet gaat winnen. Dat is bijna onmogelijk, want daar is het warmer dan in Japan en zal de bandendegradatie ook groter zijn. Dat is allemaal in het voordeel van McLaren, het team met nog altijd de beste auto. Dus dat wordt ‘gewoon’ een zege voor Norris of Piastri. Als er niks raars gebeurt, natuurlijk.

En ja, onmogelijk dat was het op voorhand in Japan volgens velen ook. Maar dat het wat kouder was dan gedacht in de race, hielp. Maar wat echt de doorslag geeft in dit weekend is de combinatie van Max’ kwaliteiten aan de ene kant én de goede samenwerking met zijn engineer GP en de performance engineer. Want Max kan zo goed aangeven waar het aan schort bij de RB21, bijvoorbeeld in bocht 4, 5 en 6 dit of dat. Waarop zij dat ook echt oppakken en er iets mee doen.

Zo kun je samen die auto een richting op krijgen, iets verbeteren, ondanks dat het dan nog steeds niet de beste auto is van het veld. Maar wel in handen van de allerbeste coureur. En die maakt, zo bewijst Max, dan toch het verschil. Irritant voor McLaren, mooi voor ons.

