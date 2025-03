Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal na de GP van China: alles over de dubbelslag én het dilemma van McLaren. En over de onmogelijke spagaat van Red Bull met Liam Lawson als lijdend voorwerp.

Remproblemen, dat is het laatste wat je wilt als coureur. Dat is zo eng gewoon. Ik heb het zelf wel eens gehad, niet vaak gelukkig. Bij lange afstandsraces heb je bijvoorbeeld wel eens dat het rempedaal wat langer wordt, maar dat is dan nog wel op te lossen. Bij Norris was het zondag tijdens de GP van China in Shanghai een elektronisch issue. Dat is anders. Je weet gewoon niet wat je hebt en wat er gaat gebeuren.

Het liep voor Lando Norris en zijn team McLaren met een sisser af. Ze hebben de eerste één-twee van het seizoen binnen, met Piastri op 1 en Norris op 2. Over de boordradio hadden ze het erover dat het met de remproblemen echt kritisch werd, maar je weet natuurlijk niet hoe kritisch. Met nog één ronde te gaan en zeven tot acht seconden voorsprong op de man achter je, Russell in dit geval, dan heb je voldoende marge om wat weg te geven en daar ga je dan ook op rijden. Ik bedoel, als het nog drie ronden was geweest tot aan de finish, had hij het misschien ook nog wel gered.

Voorsorteren op constructeurstitel

Deze dubbelslag betekent wel belangrijke punten voor het team. Ik weet het, het is pas de tweede race van het seizoen, maar eigenlijk kunnen we nu al gaan voorsorteren op de constructeurstitel voor McLaren. Ze hebben echt veruit de beste auto, dat is wel duidelijk. In de loop van het seizoen zullen de verhoudingen nog wel gaan veranderen, maar tegen die tijd – en met twee goede coureurs – dan staan ze in dat kampioenschap gewoon bovenaan.

Het enige dingetje is wel dat ze natuurlijk wel weer punten van elkaar afsnoepen. Als je echt die rijderstitel wilt veiligstellen, zul je nu al moeten kiezen, ook al is het vroeg in het seizoen. Eigenlijk zoals ze dat vroeger deden bij Ferrari in de tijd van Michael Schumacher. Rubens Barrichello en ook Eddie Irvine moesten hem gewoon voor laten gaan. Bij McLaren zullen ze zoiets in deze fase van het seizoen nog niet gaan doen. En dat is gunstig voor Max Verstappen.

Hoewel, vorige week in Melbourne deed McLaren het eigenlijk wel. Toen Piastri aandrong bij Norris, kreeg hij immers te horen: ‘Hold your position’. Ik vond dat een goed moment in de race om zoiets te besluiten. Heel volwassen, slim en weloverwogen. Want als ze samen gaan vechten, kost dat gewoon tijd en dat wil je op dat moment niet hebben. Maar zoals nu in China, waar Piastri heel sterk was, dan zou het bijna zielig zijn geweest om van positie te wisselen. Echter, bij Ferrari deinsde men daar in het Schumacher-tijdperk niet voor terug.

Verstappen mag blijven hopen op titel

Begrijp me niet verkeerd, Piastri verdiende in China ook gewoon om de race te winnen. Hij was beter dan Norris, die in het hele weekend veel fouten heeft gemaakt. Veel te veel zelfs. En dat is waarom Max Verstappen hoop mag blijven houden op een kans op de wereldtitel. Hoewel, McLaren op dit moment wel heel veel sterker is.

Die inhaalactie van Max in de slotfase van de race bij Charles Leclerc was trouwens wel weer een bijzonder staaltje. Hij maximaliseert altijd! Je ziet het zoveel jongens proberen, maar hem lukt het. Max is zo bizar goed met inhalen. Hij komt eraan en gaat er meteen overheen. Hij twijfelt niet.

Tsunoda zou ook door het ijs zakken

Dan nog even over zijn teamgenoot Liam Lawson. Die jongen heeft het heel moeilijk en overal duiken verhalen op dat hij al onder druk staat en mogelijk vervangen wordt, ook met quotes van onder andere Red Bull-adviseur Helmut Marko. Ik zou dat heel slecht vinden van het team. Die jongen moet je juist nu vertrouwen geven en helpen. Op deze manier maak je het alleen maar erger. Maar hij zal er wel uit liggen binnenkort, vrees ik.

Lawson is natuurlijk verschrikkelijk slecht gestart. Het probleem is gewoon de auto. Die is aan de voorkant heel stijf en daardoor aan de achterkant heel moeilijk om mee te rijden. Dat past nu eenmaal bij de rijstijl van Max. Er is afgezien van hem niemand die met die auto om kan gaan. Voor een Lawson is het onmogelijk om hier nog uit te komen, maar er is ook geen alternatief. Iemand als Yuki Tsunoda zou ook door het ijs zakken.

Het nadeel van deze keuze van Red Bull om de auto volledig af te stemmen op de rijstijl van Max is dat ze met één rijder meedoen voor het constructeurskampioenschap. Dat ligt niet aan de kwaliteiten van Max z’n teamgenoten. Kijk naar Alexander Albon, Pierre Gasly en ook Sergio Pérez in het verleden. Stuk voor stuk jongens die weten hoe ze moeten racen, maar deze situatie is gewoon heel lastig. Het is eigenlijk een onmogelijke spagaat. Voor Liam Lawson in de eerste plaats. Hij lijkt een strijd te voeren die niet te winnen valt.

Lees hier alles over de GP van China

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.