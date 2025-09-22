Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: het foutenfestival in Azerbeidzjan, de titelstress bij Oscar Piastri en de hernieuwde titelkansen – of toch niet? – van Max Verstappen.

De onnodige crash van Oscar Piastri in de openingsronde van de GP van Azerbeidzjan en de fouten die daar aan vooraf gingen hebben mij hogelijk verbaasd. We dachten met z’n allen dat Oscar Piastri één van de koelste kikkers in de autosport was, maar nu het seizoen richting de climax gaat, merkt ook hij dat de spanning oploopt. Ik kan zijn fouten niet anders verklaren dan titelstress. Hij laat normaliter zelden steken vallen en was – of is – één van de meest foutloze coureurs op de grid, na Max Verstappen.

Oscar Piastri rijdt natuurlijk niet voor een plek in het middenveld, maar voor de wereldtitel. Toch zag ik deze stomme acties in Bakoe bij hem niet aankomen. Dat verwacht je in alle eerlijkheid eerder bij zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris, ook omdat die eerder heel open is geweest over de mentale worstelingen die hij soms doormaakt als topsporter. De conclusie moet in mijn ogen zijn dat Piastri en Norris net zoveel moeite hebben met druk om te gaan, maar dat ze zich anders uiten. En nu is gebleken dat de koele kikker toch minder koel is dan we allemaal dachten.

Rare, stomme fout

Op zaterdag crashte Piastri al in de kwalificatie, maar in de race maakte hij het zondag nog bonter. Bij de start was hij te vroeg weg, dat vind ik al een heel rare, stomme fout. Als coureur moet je niet gokken tot de lichten uitgaan, dat is te riskant. Je moet gewoon wachten en snel reageren. Na zijn valse start schoot ook de auto nog eens in anti-stall en vervolgens probeerde hij geforceerd het aantal verloren plaatsen meteen goed te maken. Hij was aan het overcompenseren en dat eindigde in de muur. Puur dom! Juist na zo’n slechte start moet je in je hoofd altijd rustig blijven, zeker in de wetenschap dat je eigenlijk de beste auto van het veld hebt. Aan de andere kant, McLaren miste in Bakoe wel de nodige topsnelheid, maar dan nog, dit soort fouten mag je als coureur gewoon niet maken.

Voor de neutrale F1-liefhebber is het natuurlijk wel leuk dat dit gebeurd is, want nu wordt het echt spannend. De marge tussen Piastri en Norris is weer iets geslonken en de laatste heeft weer wat vertrouwen gewonnen. In tegenstelling tot Piastri dus. Dat wordt een mooie dynamiek tussen die twee in de strijd om de wereldtitel.

Max blijft kansloos voor titel

Ja, ik las dat ook de naam van Max ineens weer wordt genoemd als kanshebber voor titelprolongatie, maar dat gaat niet gebeuren. Dat is kansloos. Tuurlijk, als je theoretisch gaat rekenen en de McLarens gaan er nog twee keer af met z’n tweeën, dan kan het allemaal, maar zo’n vaart zal het niet lopen. En we moeten er ook niet vanuit gaan dat Max ineens alle resterende races gaat winnen. Daar is de auto niet goed genoeg voor.

Want als je nuchter evalueert waarom hij deze race in Bakoe heeft gewonnen, dan komt dat door de kwalificatie een dag eerder. Het was ongelooflijk wat hij daarin weer liet zien. Het hele veld kwam in Q3 in de regen niet meer aan de snelste tijd die Carlos Sainz onder droge omstandigheden had gereden, maar hij duikt er gewoon riant onder. Dat is zó knap op een moeilijk circuit tussen de muren door, in de regen en met windvlagen waardoor je niet altijd weet wanneer je moet remmen, maar hij flikte het gewoon. Dat is en blijft uniek. Er is niemand die als coureur ook maar enigszins bij hem in de buurt komt qua niveau.

Het is duidelijk dat de RB21 wel echt beter is geworden sinds Monza. Dat zie je ook aan de resultaten van Yuki Tsunoda, die nu ook verder naar voren rijdt. Ik vind het echt heel knap, deze kentering. Het gaat vooral om de balans en de grip, maar je ziet dat ze bij het team ook de bandenslijtage beter onder controle hebben. Ze zitten in één keer in de goede window.

Uit de muur blijven

De volgende GP is over twee weken in Singapore op een circuit met high downforce, in principe is dat echt een McLaren-baan. Dat maakt het nu helemaal een race om naar uit te kijken. Want wat kan Red Bull en hoe herstelt McLaren zich na weer een pijnlijk weekend? Ik vind dat McLaren echt veel teveel fouten blijft maken. En als je dan naar weer een stratencircuit gaat…

Zoals gezegd, Singapore is een race die McLaren traditioneel goed ligt, maar evengoed, moet je ook daar zorgen dat je uit de muur blijft. En dat is makkelijk gezegd dan gedaan, zeker nu de druk er vol op staat.

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.