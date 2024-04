­ Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: tijd voor een exit van Daniel Ricciardo, Logan Sargeant en Guanyu Zhou.

Laten we eerlijk zijn: het seizoen is weliswaar nog maar vier races onderweg, toch zie je al dat sommige coureurs aan vervanging toe zijn. Is het niet te vroeg? Ja, qua aantal races misschien wel. Maar als je een bepaalde lijn ziet, hoe lang een coureur onder druk staat, geen resultaten boekt, geen toekomst meer heeft door zijn leeftijd… of een combinatie van dit alles… Tja, dan houdt het toch een keer op. En voor drie coureurs is dat nu al zo, als ik puur naar sportieve resultaten kijk.

Neem Daniel Ricciardo, er is al veel over hem gezegd en geschreven. Vooropgesteld: ik denk écht wel dat hij heus nog goede resultaten kan boeken, misschien hier of daar kan verrassen in een race. En ja, hij kan er ook niks aan doen dat hij door een race-incident al in de eerste ronde klaar is in Japan. Maar Tsunoda is beter op dreef, Ricciardo staat onder druk en hij heeft door zijn leeftijd (33 jaar) geen grote toekomst. Als je dan iemand als Liam Lawson achter de hand hebt, die wél toekomst heeft en al heeft laten zien heus goede resultaten te kunnen boeken… Hoe lullig ook, maar ik zeg dan toch: vervang Ricciardo dan maar.

En dat geldt voor Logan Sargeant natuurlijk al langer. Maar ja, aan zijn stoeltje zit ook een financieel pakket vast. Dat weten we allemaal en dat zal een rol spelen, ook al heeft Williams inmiddels externe investeerders. Als je puur naar sportieve resultaten kijkt, zeg ik ook bij hem nu al: vervang hem maar. Dan kun je je afvragen wie ze dan op zijn plek moeten zetten bij Williams. Mercedes-talent Kimi Antonelli is nog niet zover. Maar vergeet Fred Vesti niet: een talent met ervaring, reed al in vrije trainingen, heeft ook een link met Mercedes. Geef die jongen dan maar de kans.

Tot slot, als ik er zo over schrijf, dan moet ik eigenlijk ook Guanyu Zhou noemen. Hij heeft het zo lastig, afgelopen weekend kwalificeert hij zich als laatste terwijl teamgenoot Valtteri Bottas het beter doet. Zo erg als bij Sargeant is het bij Zhou misschien allemaal niet. Maar hij zorgt ook niet echt voor veel sportief succes tot nu toe. Dus met hem houdt het in mijn ogen op sportieve gronden ook eens op.

Veranderingen op de grid, die gaan hoe dan ook komen. Let maar op. Het kan met bepaalde coureurs zo niet doorgaan. Het speelt zich allemaal af in de schaduw van Max Verstappen, die in Japan ook maar weer eens heeft laten zien hoezeer hij van een ander niveau is dan de rest. Alles onder controle.

Indrukwekkend. In tegenstelling dus tot sommige andere coureurs.