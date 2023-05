Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een column voor Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed of fout en wat moet er anders? Ditmaal: hoe regen Monaco tot een glijbaan maakt en waarom Max Verstappen en Fernando Alonso hun klasse toonden.

‘Stiekem zat ik er op te hopen, regen in Monaco. Je zag het ook al wel aankomen op een gegeven moment. En je zag meteen wat het kan doen. Een paar druppels is al genoeg om invloed te hebben. Ik heb zelf in Monaco ook wel eens in de regen gereden en ik weet: bij regen wordt het spek- en spekglad.

Dan kun je zeggen: ‘Dat is altijd zo bij een stratencircuit’. Dat klopt ook, maar in Monaco lijkt het soms nog wel extra glad. Hoe dan ook: je zag het, er was meteen nul komma nul grip. Niet te doen. Maar er gebeurde wel ineens van alles.

Voor iedereen is het dan vervolgens moeilijk om in die extreme omstandigheden te rijden en op de baan te blijven. Dat lukt de ene coureur beter dan de ander en dan vraag je je af: wat is dan het verschil tussen de diverse coureurs en wel of niet de wagen op het circuit houden?

Is dat vaardigheid in de regen?

Of het nemen van minder risico?

Het antwoord: een beetje van beide.

Zeker in het geval van Max Verstappen is het dat eerste, dat mag duidelijk zijn. Hij had al een mooi gaatje geslagen toen de regen viel, dus hij kon wat rustiger aan gaan rijden. Iets minder risico nemen. Toch moet je ook doorrijden, je wilt ook in een ritme blijven. Dat deed hij. En hoe. Ja, hij raakt nog eens de vangrail. Maar hij durft het risico te nemen, hij kent de grenzen en de limiet en gaat op momenten dan vol gas door. Dat vind ik mooi om te zien. Te gek.

Je ziet ook maar weer op zo’n moment hoe goed Verstappen is op zo’n moment, zoals zo vaak. En hoe lekker hij in z’n vel zit. Maar hij niet alleen. Kijk ook naar Fernando Alonso. Hij is zo goed bezig en dat op z’n 41e.

Max en hij laten echt zien wat voor topcoureurs ze zijn; dat doen ze het hele seizoen al, maar dat wordt weer eens bevestigd in zo’n race zoals die van zondag in Monaco.