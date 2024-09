Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: over de wonderlijke strategie van ‘PR-man’ Zak Brown bij McLaren en de crisis bij Red Bull. “Het lijkt alsof ze paniekvoetbal aan het spelen zijn.”

Net als velen heb ik genoten van de Grand Prix van Italië, zondag in Monza. En dan vooral van de verrassende manier waarop Charles Leclerc en Ferrari de zege voor de neus van McLaren wisten weg te kapen. Maar tegelijkertijd heb ik me enorm verwonderd. Over de keuzes van McLaren en de crisis van bij Red Bull.

Laten we met McLaren beginnen dat momenteel de snelste auto op de grid heeft en in Lando Norris een coureur die het Max Verstappen nog lastig kan gaan maken in de WK-strijd. En dan komen ze met de papaja-regel om Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri in het gareel te houden. Aanvallen mag, racen mag, maar je mag elkaar niet raken. Prima natuurlijk, maar in deze beslissende fase van het kampioenschap moet je als team gewoon alle ballen op Norris gaan zetten. En ze laten dat dus na. Ik vind dat heel wonderlijk.

‘Dan word je als coureur gek’

In Hongarije moest Norris inhouden om Piastri voorbij te laten gaan, die zo zijn eerste F1-race mocht winnen. Het cadeautje kost Norris zeven punten, het verschil tussen P1 en P2. En gisteren werd Norris in Monza derde achter Piastri, hetgeen ook weer drie punten kost. Dat zijn er al tien. Je zult aan het einde van de rit maar acht punten tekort komen, dan word je als coureur gek, lijkt me.

Ook in Monza was er zondag volop tijd en gelegenheid om Piastri en Norris van positie te laten wisselen. Ik weet het, de vorige keer kwam het McLaren op veel kritiek te staan. Maar swaps zijn niet nieuw in de Formule 1. Het gebeurt soms en het hoort in die zin een beetje bij de sport. Denk aan Schumacher en Barrichello in het verleden. Of aan Schumacher en Irvine. Ik begrijp de kritiek op dit soort afspraken tot op zekere hoogte, maar vanuit het team geredeneerd, ga je toch altijd voor de constructeurstitel én de rijderstitel als die kansen er zijn? Je wilt toch beide wereldtitels in plaats van één?

Er zijn dit F1-seizoen nog acht GP’s en drie sprintraces te gaan. Misschien oogt het raar als McLaren nu alsnog terugkrabbelt, maar het zou stom zijn als men de koers niet verlegt en alsnog alles op Norris zet. Oscar Piastri is een goede coureur. Die kan zomaar nog een paar keer voor Norris eindigen en op die manier dure punten van hem afsnoepen, die aan het eind van de rit het verschil kunnen maken.

‘Mark Webber zit er bovenop’

Behalve voor de publieke opinie is men binnen McLaren misschien ook een beetje bevreesd wat een dergelijke keuze (voor Norris) voor de dynamiek en synergie binnen het team zou betekenen. Ik vermoed dat Mark Webber als manager van Piastri er ook bovenop zit en de druk er vol op zet. Hij was zelf in zijn tijd bij Red Bull natuurlijk tweede rijder achter Sebastian Vettel. Ik kan me voorstellen dat hij nu zegt: ik wil geen spelletjes zien met mijn rijder. En misschien is er ook niets over afgesproken in de contracten met Piastri en Norris, want laten we eerlijk zijn, ze zullen er op voorhand niet vanuit zijn gegaan dat dit scenario zich zou kunnen voordoen.

Echter, als teambaas moet je deze call gewoon maken, ook al maak je er niet alleen vrienden mee. Of Zak Brown een zachte heelmeester is? Hij is van huis uit een PR-man, veel meer dan een teambaas. Begrijp me niet verkeerd, hij heeft het fantasisch gedaan. Anders zou McLaren niet staan waar het nu staat. Hij weet de goede mensen aan te trekken en de sfeer erin te krijgen, maar je kunt beter een iets mindere sfeer hebben en meer punten. In ieder geval als je kampioen wilt worden. Laat ik het zo zeggen: als Flavio Briatore nu teambaas bij McLaren was geweest, had hij de zaken honderd procent anders aangepakt.

‘Paniekvoetbal bij Red Bull’

Tenslotte nog even over de zesde plaats van Max Verstappen in Monza. Het loopt voor geen meter meer bij Red Bull. Ze weten niet meer waar ze het zoeken moeten. Men kan niet meer voorspellen wat de auto gaat doen in de race, hoe de banden zich gaan gedragen, strategisch maken ze fouten en ook een pitstop ging gisteren de mist in. Het lijkt een beetje alsof ze paniekvoetbal aan het spelen zijn bij Red Bull. In één keer gaat alles verkeerd wat voorheen goed ging.

Het is nu zaak voor Red Bull om intern de rust te bewaren, want Max staat nog steeds ruim eerste in het rijderskampioenschap. En zelfs in het constructeurskampioenschap staat men nog bovenaan, hoewel die voorsprong inmiddels bijna verdwenen is en het heel lastig – schier onmogelijk zelfs – zal worden om die titel te prolongeren.

Bij Red Bull moeten ze terug naar de basis en proberen de auto onder controle te krijgen. Ze hebben nu gelukkig heel even de tijd, want komend weekend is er geen race. Daarna staat de GP van Azerbeidzjan in Baku op het programma. Dat wordt gezien de karakteristieken van de baan ook een heel lastige voor Red Bull. Maar hoe meer tijd om dingen te proberen, te testen en te evalueren hoe beter in deze situatie.

Achter de schermen zullen al harde woorden gevallen zijn, ook na afgelopen weekend weer. Daar schuilt een gevaar in, dat het team verder uiteen valt. De tijd zal het leren, maar dat het er niet goed uitziet, dat is inmiddels iedereen wel duidelijk.

