Laura Villars als voorzitter van de FIA, het is een inspirerende gedachte. Een jonge zwaan in een vijver vol piranha’s.

Voorzitters van grote sportbonden waren in het verleden vaak mannen van middelbare of oudere leeftijd met een groot ego die het met de regels niet zo nauw namen. Van het voetbal (João Havelange, Sepp Blatter, Michel Platini) tot de olympische beweging (Juan Antonio Samaranch) en van de atletiek (Primo Nebiolo, Lamine Diack) tot het volleybal (Ruben Acosta). Ze dienden niet alleen de sport, maar ook – of vooral – zichzelf. Sla Google of AI er maar eens op na, de schandalen zijn te talrijk voor een enkele column. Corruptie, omkoping, machtsmisbruik, vriendjespolitiek: het leek in die tijd erbij te horen.

In de autosport hadden we met mannen als Jean-Marie Balestre, Max Mosley, Jean Todt en Mohammed Ben Sulayem ook klassieke voorzitters met bijzondere gewoonten en hobby’s. Uiteenlopende persoonlijkheden, maar met één gemene deler: liefde voor status en macht. Op 12 december wordt de huidige FIA-voorzitter Ben Sulayem, ijs en weder dienende, herkozen voor een nieuwe termijn van vier jaar.

De week van Laura en Max?

Alleen Laura Villars sputtert nog wat tegen. Als een moderne variant op het Bijbelse verhaal van David tegen Goliath heeft ze voor de rechter in Parijs een opschorting van de verkiezing geëist vanwege procedurele onjuistheden. Deze woensdag, enkele dagen voor de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi, staat de uitspraak gepland. Het kan de week van de underdogs worden, Max op de baan, Laura ernaast.

Ben Sulayem schreef ooit op zijn persoonlijke website een hekel te hebben aan vrouwen die denken dat ze slimmer zijn dan mannen. Ik stel me zo voor dat hij weinig op heeft met de protestactie van Laura Villars tegen zijn heerschappij.

Hoe zat het ook alweer? Ben Sulayem leek lange tijd de enige kandidaat voor het voorzitterschap. Totdat eerst de Amerikaan Tim Mayer zich aan het front meldde, niet veel later gevolgd door Laura Villars. Mayer wilde vooral afrekenen met Ben Sulayem, die hij beschuldigde van het voeren van een ondemocratisch terreurbewind en het zorgen voor een angstcultuur op de burelen van de FIA. Villars was meer ideologisch gedreven en wilde vooral de FIA moderniseren en het vertrouwen terugwinnen. Haar kandidatuur was, zo schreef ze, ‘geen daad van oppositie, maar van bescherming’.

Hun kandidatuur werd echter in de kiem gesmoord door de kleine lettertjes in de FIA-reglementen en een strategische sleutelpositie van Fabiana Ecclestone. Inderdaad, de vrouw van. Fabiana Ecclestone is vicevoorzitter namens Zuid-Amerika en heeft zich al verbonden aan het team van Ben Sulayem, waardoor het voor tegenstanders van de zittende voorzitter in de praktijk vrijwel onmogelijk is zich kandidaat te stellen. Ik sprak Ben Sulayem eerder dit seizoen in Silverstone. Het interview had plaats daags nadat Mayer zich als tegenkandidaat had gepresenteerd. Het viel me op dat de goedgemutste Ben Sulayem zich in het geheel niet druk maakte. Ik begrijp nu waarom.

Conservatief bolwerk

In de autosport maakt niemand zich illusies. De komende vier jaar zal Ben Sulayem de scepter zwaaien. Maar toch, Laura Villars als voorzitter, ik had het prachtig gevonden. Een jonge zwaan die zich onbevreesd in de vijver vol piranha’s begeeft om de sport mooier en toekomstbestendig te maken. In een tijd waarin compliance, inclusiviteit en transparantie belangrijk zijn, had zij daadwerkelijk het verschil kunnen maken.

Autosport staat voor innovatie, met de Formule 1 als vlaggenschip. Maar ondertussen is en blijft de FIA de komende jaren een conservatief bolwerk. Of er moet woensdag alsnog een wonder gebeuren.

