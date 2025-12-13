Bij Red Bull Racing is men al jaren op zoek naar de ideale teamgenoot voor Max Verstappen. Zonder succes. Misschien moet men inderdaad verder als éénmansteam.



Mercedes-teambaas Toto Wolff noemt Red Bull Racing de laatste tijd een beetje plagerig een éénmansteam. Iedereen begrijpt wat hij bedoelt. Uit zijn mond is het enerzijds een mooi compliment aan Max Verstappen, anderzijds een motie van wantrouwen aan het adres van vooral de teamleiding van Red Bull Racing. Zo is het ongetwijfeld ook bedoeld, beide effecten komen hem goed uit

Maar Toto Wolff heeft natuurlijk ook gewoon een punt. Want wat is bij Red Bull Racing tegenwoordig nog de toegevoegde waarde van een tweede coureur? Het is inmiddels een gerechtvaardigde vraag. Het zitje voelt meer als een last dan een lust, niet in de laatste plaats voor de coureur die er met beblaarde billen op zit.

Verbruikte banden

Sinds Verstappen bij Red Bull zit, is alleen het aantal verbruikte banden nog hoger dan het aantal teamgenoten. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda, ze hebben allemaal gecapituleerd. De één (Lawson, na twee races) overigens wat sneller dan de ander (Pérez, na 92 races). Volgend jaar mag naar alle waarschijnlijkheid Isack Hadjar een poging wagen. Het lijkt op voorhand al tot mislukken gedoemd.

Van het lijstje hierboven stonden alleen Ricciardo en Pérez namens Red Bull op het podium. Beiden gingen in eerste instantie ook vol overgave de strijd aan met Verstappen, zoals het hoort en zoals overigens ook Carlos Sainz deed in de eerste anderhalf jaar van Verstappen in de Formule 1 bij zusterteam Scuderia Toro Rosso. Pérez was bovendien in de slotfase van het seizoen in 2021 nog van groot strategisch belang als Mexicaanse Minister of Defence, in Abu Dhabi.

Alle anderen waren feitelijk slechts bijrijders in de letterlijke zin van het woord, ballast waar je weinig tot niets aan hebt. Dit seizoen was Verstappen in elke race én kwalificatie superieur aan de tweede rijder, veelzeggender kan het niet.

Een echte wingman

Diep in z’n hart zal ook Max Verstappen een teamgenoot willen die het beste en het slechtste in hem naar bovenhaalt. Die hem uitdaagt, die hem iedere dag de grens laat opzoeken, die hem op momenten het bloed onder de nagels vandaan haalt. Kortweg, die hem als coureur nog beter en sneller maakt dan hij al is. Maar ook iemand die loyaal is als het moet, een echte wingman dus.

Het zegt veel over de pure sportman Max Verstappen dat hij ook dit seizoen vrijwel iedere race heeft gemaximaliseerd. Alleen die beuk bij George Russell in Barcelona had niet gehoeven, maar verder was hij altijd en overal in control. Het is de ultieme nachtmerrie voor de concurrentie, maar toch zou hij waarschijnlijk nóg beter uit de verf komen met een sterke teamgenoot naast hem. Geen ballast, maar een extra bron van motivatie.

Mentaal sterk

Er is vaak over gefilosofeerd: wie zou deze uitdaging naast Max Verstappen aankunnen én aandurven? Oftewel, wie is snel genoeg, mentaal sterk genoeg en daarnaast ook nog eens een teamplayer, zowel op als naast de baan? Inderdaad, deze man bestaat niet.

En dus is de suggestie van Toto Wolff – een éénmansteam op de grid – niet eens zo’n gekke gedachte. Alle focus op één auto. Minder kosten, minder gedoe en nagenoeg hetzelfde aantal punten. Misschien moet alleen de naam van het team dan hernoemd worden. Geen Red Bull Racing, maar Verstappen.com Racing. In de praktijk is dat het eigenlijk toch al…

