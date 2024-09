Nelson Valkenburg kon zijn ogen bijna niet geloven, toen hij las dat de Formule 1 vrij concrete plannen heeft voor een Grand Prix in Rwanda. Weer een race die draait om geldzucht en ego?

Rwanda. Het stond er echt. Een Grand Prix in Rwanda. Het is niet begin april, het is geen grap. De Formule 1 kijkt echt naar een Grand Prix in Rwanda. Al een hele tijd gonst het in de paddock van de verhalen dat rechtenhouder FOM de groei van Formule 1 wil blijven aanjagen. Er moeten nieuwe markten worden aangeboord, nieuwe kijkers worden gevonden. En als het even kan, een nieuwe Grand Prix toegevoegd worden aan de kalender.

En dus rolt ineens Rwanda als een van de kanshebbers op een Grand Prix Formule 1 uit de bus. De wens om op het Afrikaanse continent te racen is een lang gekoesterde en ook een logische vanuit het perspectief van de Formule 1. Het is de enige markt waar we nog niet komen. Maar Zuid-Afrika leek de grote kanshebber: een modern circuit in de vorm van Kyalami, met een Formule 1-historie, en een economie die het weliswaar niet gemakkelijk heeft, maar wel een die met droge ogen kan beweren dat het Formule 1 kan betalen.

Rwanda lijkt mij niet zo’n land. Het aantal licentiehouders lijkt er op één hand te tellen. Bijna de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens en een splinternieuw circuit moet nog gebouwd worden onder de rook van de miljoenenstad Kigali. Is dit de plaats waar je de duurste sport ter wereld naar toe wil brengen?

‘Gaan de lokale armoedecijfers van Rwanda verbeteren door F1?’

Een goed vergelijk is Brazilië. Het circuit van Sao Paulo ligt pal tegen de favela’s, de krottenwijken, aan. Armoede, criminaliteit en ongelijkheid: je vindt het allemaal net buiten de poorten van het circuit. En daar staan we dan. Met miljoenen euro’s aan raceauto’s, horloges, sponsorevenementen en tv-camera’s. En het idee dat de omgeving erop vooruitgaat, daar moet ik nog van overtuigd worden. Het voelt soms gewoon niet oké.

Daarom voelt Rwanda voor mij ook niet oké. Gaan de lokale armoedecijfers verbeteren als we het Formule 1-circus daarheen brengen of is het een project gedreven door geldzucht en ego? Ik wil graag dat we gaan racen in Afrika, dat de Formule 1 nog meer fans aan zich bindt. Dat er talenten uit het werelddeel komen die de Formule 1 zouden kunnen halen en dat als er geld verdiend wordt aan een Grand Prix, het volk daar ook echt wat aan heeft.

Misschien kijk ik niet ruim genoeg, begrijp ik de macro-economische impact van een evenement als een Grand Prix op de regio van wat effectief een derdewereldland is, niet. Maar het gevoel is ook belangrijk. En dit voelt gewoon niet als de juiste stap. Kom op Formule 1, zoek het uit. En zorg dat Afrika op de juiste manier op de kalender komt.

