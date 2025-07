Een zware crash in 2014 in Japan werd de getalenteerde Jules Bianchi noodlottig. Vandaag is het exact tien jaar geleden dat de Fransman in een ziekenhuis in Nice overleed, op 25-jarige leeftijd. De herinnering aan het ongeluk blijft voor iedereen die erbij was een litteken op de ziel.

Voor wie het zich niet herinnert, het ongeval van Jules Bianchi was een schoolvoorbeeld van de Wet van Murphy. Pech in de overtreffende trap. De combinatie van slecht weer, invallende duisternis, aquaplanning, een massieve kraanwagen naast de baan en een coureur die onvoldoende afremde voor de gele vlaggen zorgden voor een fatale afloop.

Ik was zelf ter plekke. Ik kan me herinneren dat ik met een knoop in mijn buik een groot verhaal over de crash zat te tikken en hoe groot de schok in de paddock was. De afloop was op dat moment nog ongewis, maar iedereen hield rekening met het ergste. Coureurs wanen zich af en toe onsterfelijk, ook in de wetenschap dat er geen auto zo veilig is als een F1-auto, maar tegen het noodlot kan niemand op.

Het eerste dodelijke ongeval in de Formule 1 sinds Ayrton Senna in 1994 greep mij ook persoonlijk aan. Ik had Jules Bianchi, destijds in mijn rol als verslaggever van De Telegraaf, meer dan eens gesproken. Het opvallende was dat ik hem als rookie in de Formule 1 sympathieker vond dan in de jaren ervoor in de GP2, de huidige Formule 2. Hij was wat relaxter, zo leek het. Zijn ambities om hogerop te komen stak hij niet onder stoelen of banken, maar hij deed dat wel op een realistische, bijna bescheiden toon.

Ondankbare positie

Terecht trouwens. Bij het achterhoedeteam van Marussia bevond hij zich in een ondankbare positie, want – plat gezegd – zijn materiaal leek nergens op. Er was maar één auto die net zo slecht was: de Caterham van Giedo van der Garde. Toch toonde Bianchi geregeld zijn talent en stond hij hoog aangeschreven in de paddock. Hij leek voorbestemd voor een mooie carrière.

In de jaren ervoor moet ik bekennen dat ik een zekere antipathie tegen hem had opgebouwd, vooral omdat hij als Fransman overdreven gepusht werd. Bianchi moest en zou naar de Formule 1. Zijn manager was Nicolas Todt, de zoon van de toenmalige FIA-voorzitter Jean Todt. Ik kan me herinneren dat Van der Garde in 2011 door de laatste op het matje werd geroepen na een kritische column over Bianchi vanwege de talrijke aanvaringen die de twee op de baan hadden. Daar was de familie Todt niet van gediend, zo werd Van der Garde in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk gemaakt.

Ik had sowieso moeite met de Franse lobby in de autosport. In 2010 moest Ho-Pin Tung zijn zitje in de GP2 bij het team van DAMS tijdens het seizoen afstaan aan Romain Grosjean. De auto was met Tung achter het stuur niet vooruit te branden, maar met Grosjean ging die ineens als de brandweer. Een Fransman bij een Frans team in een Franse klasse (met Renault als motorleverancier), het was allemaal wel erg doorzichtig.

Hartverscheurend

Grosjean maakte in 2012 zijn F1-debuut namens Lotus, Bianchi een jaar later bij Marussia. Grosjean ontpopte zich al snel tot een brokkenpiloot, die zelfs een keer een race werd geschorst na het veroorzaken van een bizarre startcrash op Spa (2012). Bekijk de beelden maar eens op YouTube, het is de moeite waard. Grosjean ontsnapte in 2020 in Bahrein aan de dood, toen zijn auto na een crash in tweeën brak en ogenblikkelijk vlam vatte. Wonder boven wonder stapte hij er levend uit. De brandwonden aan zijn handen herinneren hem iedere dag aan het fortuin dat hij heeft gehad.

Bianchi had dat geluk helaas niet. Maandenlang vocht hij in een ziekenhuis in Nice tegen de dood. Uiteindelijk moest hij zich gewonnen geven. Het verdriet van zijn familie was hartverscheurend om te zien, de hele Formule 1-wereld huilde mee.

Ieder jaar wordt Jules Bianchi herdacht, onder andere met bloemen op de plek des onheils. Bij de aanblik ervan moet ik altijd even slikken, denk ik terug aan die zwarte dag in Suzuka en realiseer ik me dat Formule 1 soms een ongelijke k*tsport is.

