Een van de gestolen karts van Jules Bianchi is weer terecht. De vader van Bianchi, Philippe Bianchi, deelde zelf het heugelijke nieuws via zijn sociale mediakanalen. Eerder plaatste Bianchi senior nog een emotionele oproep nadat negen karts van de overleden Formule 1-coureur waren gestolen. Jules Bianchi overleed in 2015 aan de gevolgen van zijn crash tijdens de GP Japan 2014.

Philippe Bianchi, de vader van Jules Bianchi, deed afgelopen week een emotionele oproep op Facebook om de karts van zijn overleden zoon terug te krijgen. “Beste vrienden, vanavond richt ik mij tot mijn kartfamilie,” schreef Bianchi senior. “Afgelopen nacht is er bij ons ingebroken en hebben gewetenloze dieven negen JB17 Forever-chassis meegenomen. Nog erger is dat ze de laatste kart van Jules hebben gestolen, samen met de mini-karts van mijn kleinzonen. Los van de materiële waarde is het vooral de emotionele en sentimentele waarde die ons raakt.” Bianchi eindigde zijn bericht met een oproep aan iedereen in de kartwereld om het te melden als ze een van de gestolen karts tegenkwamen.

Laatste kart Jules Bianchi is terecht

De oproep van Bianchi werpt zijn vruchten af. Eén van de gestolen karts is namelijk weer terecht. Het gaat hier om de laatste kart waar Jules Bianchi mee reed, voordat hij doorstroomde naar de eenzitters. “Met grote vreugde kan ik bevestigen dat de kart van Jules is teruggevonden. Een enorme opluchting voor onze hele familie”, schrijft de vader van Bianchi op zijn eigen sociale mediakanalen. “Hartelijk dank aan iedereen die dit op sociale netwerken heeft gedeeld, aan de media die de informatie hebben verspreid en aan het politiebureau van Brignoles voor hun actie. Ik dank jullie allemaal uit de grond van mijn hart dat dit mogelijk is gemaakt. We moeten nog een paar karts en een minicrossmotor terugvinden, maar dankzij jullie allemaal heb ik goede hoop. Jules, voor altijd.”

In totaal waren negen karts, waaronder de KZ 125 ART GP – de laatste kart waarmee Bianchi reed voordat hij overstapte naar eenzitters – gestolen uit het ouderlijk huis in Brignoles, samen met verschillende minikarts van de kleinzonen van Bianchi senior. Jules Bianchi overleed in 2015 aan de gevolgen van zijn crash tijdens de Grand Prix van Japan in 2014. Na het tragisch overlijden van zijn zoon zet Bianchi senior zich samen met de rest van de familie in om de nalatenschap van Bianchi in de autosport levend te houden.

