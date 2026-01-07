De familie van Jules Bianchi heeft via sociale media melding gemaakt van een inbraak bij de JB17 Forever-stichting. Dieven hebben meerdere karts buitgemaakt, waaronder de laatste kart waarmee Bianchi reed voordat hij de overstap maakte naar de eenzitters. De familie benadrukt de sentimentele waarde van het materiaal en roept fans op hun ogen open te houden. Jules Bianchi overleed in 2015 na een tragisch ongeluk tijdens de GP van Japan.

Philippe Bianchi, de vader van de overleden Formule 1-coureur, deed een dringende oproep aan de autosportgemeenschap om uit te kijken naar de gestolen karts en contact op te nemen zodra deze ergens opduiken. “Beste vrienden, ik richt me vanavond tot mijn kartfamilie”, schreef hij op Facebook. “Vanavond zijn we beroofd; dieven hebben negen chassis van JB17 Forever gestolen.” Onder de gestolen items bevindt zich niet alleen historisch materiaal van Jules Bianchi zelf, maar ook karts die binnen de stichting en door de familie worden gebruikt.

‘De emotionele waarde doet ons pijn’

“Ze hebben de laatste kart van Jules gestolen, een KZ 125 ART GP, plus de minikarts van mijn kleinzonen”, luidde het bericht. “Naast de materiële waarde is het vooral de emotionele waarde die ons pijn doet. Als u JB17-karts in omloop ziet, laat het me dan weten. Bij voorbaat dank.”

Na het tragische overlijden van Jules Bianchi, die zwaargewond raakte na een crash tijdens de GP van Japan, richtte zijn vader de Vereniging Jules Bianchi op. Deze organisatie groeide later uit tot de JB17 Forever-stichting, die zich inzet voor jonge coureurs die – vaak door een gebrek aan financiële steun – geen weg kunnen vinden in de autosport.

