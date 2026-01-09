Philippe Bianchi, de vader van voormalig Formule 1-coureur Jules Bianchi, heeft via sociale media een emotionele oproep gedaan aan de internationale kartgemeenschap. Bij een inbraak zijn in totaal negen karts gestolen, waaronder de laatste kart waarin Jules Bianchi ooit reed.

De diefstal raakte de familie diep, zo maakte Bianchi senior duidelijk in een bericht op Facebook. Naast meerdere JB17 Forever-chassis werd ook de KZ 125 ART GP-kart van Jules buitgemaakt, evenals enkele mini-karts van zijn kleinzonen.

“Beste vrienden, vanavond richt ik mij tot mijn kartfamilie,” schreef Philippe Bianchi. “Afgelopen nacht is er bij ons ingebroken en hebben gewetenloze dieven negen JB17 Forever-chassis meegenomen. Nog erger is dat ze de laatste kart van Jules hebben gestolen, samen met de mini-karts van mijn kleinzonen. Los van de materiële waarde is het vooral de emotionele en sentimentele waarde die ons raakt.”

Philippe Bianchi roept iedereen in de kartwereld op om alert te zijn en contact met hem op te nemen als een van de gestolen karts ergens opduikt. “Als iemand een JB17-kart in omloop ziet, laat het mij alstublieft weten. Dank bij voorbaat.”

Jules Bianchi overleed in 2015 aan de gevolgen van zijn crash tijdens de Grand Prix van Japan in 2014. Sindsdien zet zijn familie zich onder meer in om zijn nalatenschap in de autosport levend te houden. De diefstal van zijn laatste kart wordt door velen in de kart- en racewereld dan ook gezien als een bijzonder respectloze daad.

