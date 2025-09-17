De kartbaan in Genk waar Max Verstappen in 2013 tot Europees kampioen in de kartsport werd gekroond, heeft een nieuwe eigenaar. De MP Groep, in de autosport beter bekend als MP Motorsport, neemt de wereldberoemde baan in Genk over met als doel een Noord-Europees kampioenschap voor karting op te richten. ‘Haast alle huidige F1-coureurs hebben bij ons in Genk gereden’, vertelt oprichter Paul Lemmens.

Voordat Max Verstappen een viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 was, was de Nederlander al kampioen in de kartsport. In 2013 werd de jonge coureur Europees kartkampioen en wel op zijn thuisbaan Karting Genk. Deze kartbaan wordt niet alleen gezien als ‘een van de mooiste kartbanen in Europa’, maar is inmiddels ook een begrip in de kartwereld. De slogan de ‘Home of Champions’ verwijst niet voor niets naar alle kampioenen die in Genk de kneepjes van het vak leerden. Naast Max Verstappen, reden ook vader Jos Verstappen, Jenson Button en Jérôme d’Ambrosio er naar de wereldtitel. Fernando Alonso werd er kampioen in 1996, terwijl ook Michael Schumacher er kind aan huis was.

“Karting is de springplank naar de F1. Haast alle huidige F1-coureurs hebben bij ons in Genk gereden”, vertelt Paul Lemmens. De enige outdoorkartbaan in Vlaanderen werd in 1983 opgericht door Lemmens, maar na ruim vier decennia komt aan het familiebezit een einde. Zoon Koen Lemmens heeft het bedrijf verkocht aan de MP Groep, dat onder de naam MP Motorsport ook actief is in de Formule 2, 3 en 4.

‘Er gaat niets veranderen’

“Wees er maar zeker van dat dit voor ons erg emotioneel is, want dit is het levenswerk van onze familie”, vertelt Koen Lemmens aan HBVL. Afgelopen maandag stelde hij het personeel – voor wie er niets verandert – voor aan de nieuwe eigenaar Henk de Jong. “Ik heb de voorbije jaren hard gestreden voor een omgevingsvergunning. Die is er nu, maar het heeft me vijf jaar van mijn leven gekost. Met die vergunning op zak heb ik eens gepolst of één van mijn drie kinderen het familiebedrijf later wilde voortzetten. Die interesse was er niet en dat heeft me aan het denken gezet.”

De MP Groep hoopt met de aanschaf van de kartbaan haar portfolio ook uit te breiden naar de kartsport. “Er gaat weinig of niets veranderen in Genk”, bevestigt Henk de Jong. “MP is een raceteam dat jong talent opleidt voor F1-teams als Williams, Red Bull en Ferrari. Alles begint bij karting en daarom zijn wij aan het uitbreiden in de kartsport. We hadden al een team en een winkel en we hebben plannen om een Noord-Europees kampioenschap op te richten. Karting speelt zich nu grotendeels af in Zuid-Europa en we willen meer grote wedstrijden in het noorden organiseren. Zo zijn we in contact gekomen met Genk. Het is een van de mooiste banen in Europa, waaraan niets veranderd moet worden.”

